بأكياس بيضاء تحمل صورة الشهيد ولات.. مؤتمر ستار يدين تعامل الدولة التركية الفاشية مع الكرد في باكور

أدلى البيان في ساحة المرأة الحرة بمدينة كوباني من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بمقاطعة كوباني، وسط حمل المشاركات أكياس صغيرة عليها صورة الشهيد هاكان أرسلان، تضامناً مع والده.

وأكد البيان بأن "دولة الاحتلال التركي لن تستطيع النيل من عزيمتنا، فنحن ماضون على خطا شهدائنا، والدرب الذي رسمه لنا القائد عبد الله أوجلان بفكره وفلسفته".

وأضاف "حتى لو بقي شخص منا سنناضل في وجه الاستبداد الذي تمارسه الفاشية التركية تجاه شعبنا، فاليوم تسلم رفات أبنائنا لنا في أكياس صغيرة لنفينا، لكنها لا تعلم بأننا شعب لا يباد".

منوهاً بالقول "سنقوم بتوعية شعبنا تجاه الممارسات التركية، وسنكون قوة ردع للمخططات التركية، وندافع عن مناطقنا وأي أحد يفكر باحتلالها سندحره ونرده لدرب الصواب".

وناشد مؤتمر ستار في ختام بيانه الشعب الكردي بالانتفاض في وجه الممارسات التركية بحق أبنائهم في السجون.

يذكر أن هاكان أرسلان قد استشهد أثناء مقاومة الإدارات الذاتية في باكور كردستان، في الثاني من كانون الأول من العام 2015، وتم تسليم رفاته إلى ذويه في كيسٍ أبيض بعد مضي 7 سنوات على استشهاده.

(ن ك/ي م)

ANHA