باكو تقول إنها جاهزة لتطبيع العلاقات مع يريفان

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الإثنين: "إن أذربيجان جاهزة لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس المراعاة الكاملة لمبادئ القانون الدولي وخاصة سيادة ووحدة الأراضي وحرمة الحدود الدولية".

وأضاف البيان: "ندعو أرمينيا إلى احترام هذه المبادئ الأصلية وتنفيذ التزاماتها الدولية بهدف ضمان السلام والأمن والازدهار في المنطقة".

واستأنفت في نهاية عام 2020 في إقليم قره باغ الأعمال العسكرية التي أصبحت مواصلة للنزاع طويل الأجل، وأسفرت عن وقوع ضحايا بين السكان المدنيين، واتخذ الطرفان عدة محاولات للتوصل إلى الهدنة لكنها فشلت.

وأدت اتفاقية الهدنة الثالثة التي تم توقيعها في 10 تشرين الثاني الماضي إلى وقف العنف في الإقليم، وبوساطة موسكو اتفقت أذربيجان وأرمينيا على وقف إطلاق النار بالكامل وتبادل الأسرى وجثث الضحايا.

كما سلمت يريفان منطقتي كيلباجارسكي ولاتشينسكي وجزءًا من منطقة أغدام والتي كانت تحت سيطرة جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليًّا، إلى سيطرة أذربيجان، وبالإضافة إلى ذلك انتشرت قوات روسية في هذه المنطقة.

(ل د)