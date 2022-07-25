بأكثر من 70 قذيفة... قوات دمشق تقصف مناطق بريفي إدلب وحلب

في إطار التصعيد المتواصل بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة الاحتلال التركي في منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، نفذت قوات حكومة دمشق قصفاً مكثفاً بأكثر من 70 قذيفة صاروخية ومدفعية على مناطق في فليفل وبينين والبارة والفطيرة وسفوهن ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي -أعنفها كانت على البارة- وذلك بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم.

في سياق متصل، قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف أخرى مناطق في محيط قرية مكلبيس بريف حلب الغربي، فيما قصفت مرتزقة "الفتح المبين" مواقع الأولى في الدارة الكبيرة والملاجة جنوبي إدلب، وعين الحمام شمالي اللاذقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

في حين شهد محور المشاريع بسهل الغاب ومحاور كبانة بجبل الأكراد استهدافات متبادلة بين الطرفين بالقذائف والرشاشات الثقيلة، دون معلومات عن وقوع قتلى أو جرحى إلى الآن.

(د ع)