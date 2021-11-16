بأكثر من 25 ضربة جوية.. مقاتلات روسية تقصف مواقع داعش في البادية

وتتناوب 4 مقاتلات روسية منذُ ساعات الصباح الأولى لليوم الثلاثاء، على قصف مواقع انتشار مرتزقة داعش في البادية، مستهدفة بأكثر من 25 ضربة جوية، مواقع بدءاً من بادية تدمر شرقي حمص، ووصولاً إلى منطقة جبل البشري غربي دير الزور، بالتزامن مع تحليق عدة طائرات استطلاع في أجواء المنطقة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

يأتي ذلك في ظل تصاعد هجمات مرتزقة داعش في البادية، والتي تطال عناصر حكومة دمشق والقوات الموالية لها.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن المقاتلات الروسية مستمرة في تنفيذ ضربات جوية مكثفة على مواقع ينتشر فيها مرتزقة داعش في عموم البادية، بدءاً من بادية حمص الشرقية، مروراً بمثلث الرقة – حلب – حماة ووصولاً إلى باديتي دير الزور والرقة، حيث نفذت أمس نحو 50 ضربة تزامن ذلك مع استمرار المقاتلات الروسية بالتحليق في أجواء البادية السورية.

وأتى ذلك، على خلفية الهجمات الأخيرة لمرتزقة داعش التي أودت بحياة 18 من عناصر قوات حكومة دمشق وهم: عميد و4 من عناصره، إضافة إلى 13 من عناصر الشعيطات الموالين لحكومة دمشق في مناطق متفرقة من البادية.

(ل د)