بأكثر من 20 غارة جوية روسية.. مقتل 7 من مرتزقة داعش في البادية

وشنت المقاتلات الحربية الروسية مساء أمس وفجر السبت، غارات جوية مكثفة على البادية السورية، حيث استهدفت بأكثر من 20 غارة منطقة جبل البشري ببادية الرقة وبادية آثريا ضمن مدينة حماة، مما تسبب بمقتل 7 من مرتزقة داعش عقب استهداف آليات ومناطق يتوارون بها هناك، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ليرتفع بذلك تعداد الذي قتلوا في القصف الجوي الروسي من مرتزقة داعش إلى 16 قتيلاً خلال نحو 72 ساعة، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود نحو 30 جريحاً، بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة إلى وجود معلومات عن قتلى آخرين.

ويذكر أن المقاتلات الروسية شنت منذ مطلع الشهر الجاري أكثر من 245 غارة جوية على مناطق متفرقة من البادية السورية.

(ل د)