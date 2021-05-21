بأكثر من 20 غارة جوية... المقاتلات الروسية تستهدف مواقع داعش في البادية

ونفذت الطائرات الحربية الروسية، منذ ساعات الصباح الأولى لليوم، الجمعة، أكثر من 20 ضربة جوية، على مواقع يتحصن بها مرتزقة داعش في بادية الشولا، ومنطقة جبل البشري، ضمن بادية دير الزور الغربية، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، تواصل قوات حكومة دمشق حملات التمشيط في مناطق متفرقة من البادية السورية، بحثًا عن خلايا مرتزقة داعش دون وجود أي نتائج حقيقية لجميع عمليات التمشيط التي تقوم بها في البادية.

وفي 13 أيار/ مايو، رصد المرصد السوري، مواصلة الطائرات الحربية الروسية طلعاتها الجوية على البادية السورية، إذ نفذت غارات مكثفة طالت بادية آثريا في ريف حماة الشرقي ومحيط جبل البشري عند الحدود الإدارية بين الرقة ودير الزور، في محاولة مستمرة لشل تحركات مرتزقة داعش والحد من نشاطه الكبير في المنطقة.

وعلى الرغم من الغارات الروسية المكثفة إلا أن القوات التابعة للحكومة السورية والمجموعات التي تدعمها لا تزال عاجزة عن القضاء على ما تبقى من مرتزقة داعش الذين يشنون هجمات على قوات حكومة دمشق متسببين بخسائر بشرية كبيرة في صفوفها.

(د ع)