وشنت قوات حكومة دمشق، بعد منتصف ليل الإثنين-الثلاثاء، أكثر من 155 قذيفة صاروخية ومدفعية طالت كل من الزيارة والسرمانية وخربة الناقوس والقاهرة ومحيط قليدين والعنكاوي في سهل الغاب شمال غرب حماة، وبينين وسرجة ودير سنبل والموزرة والبارة وكنصفرة وفليفل والفطيرة وكفرعويد وبزابور وأطراف البارة، ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن القصف أدى إلى أضرار مادية دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، يأتي ذلك مع تحليق مكثفٍ للطيران الروسي في أجواء المنطقة.

على صعيدٍ متصل، قصفت قوات حكومة دمشق، أمس، قرى سفوهن والموزرة وكفرعويد بجبل الزاوية في ريف إدلب، والزيارة والقاهرة والسرمانية ودوير الأكراد في سهل الغاب شمال غرب حماة.

(د ع)