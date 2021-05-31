وجددت قوات حكومة دمشق، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، قصفها البري على عدة بلدت في ريفي إدلب وحماة واللاذقية، بأكثر من 140 قذيفة صاروخية ومدفعية، وذلك بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وطال الاستهداف عدة مناطق بينها بينين والرويحة ومحيط سرجة وكنصفرة والبارة والفطيرة وفليفل في ريف إدلب الجنوبي، والعنكاوي وقليدين في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وشمروان وسلور في ريف اللاذقية الشمالي.

ورصد المرصد أمس الأول، تجدد القصف البري من قبل قوات حكومة دمشق على ريفي إدلب وحماة، إذ استهدفت بقذائف المدفعية مناطق في بينين ومجدليا وكنصفرة والبارة وفليفل والفطيرة جنوبي إدلب، وخربة الناقوس والمنصورة ومحيطها في سهل الغاب شمال غرب حماة، ما أدى إلى اندلاع النيران في أراضي زراعية في سهل الغاب.

(د ع)