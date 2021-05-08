ويستمر القصف البري بوتيرة عنيفة ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، إذ استهدفت قوات حكومة دمشق، منذ ساعات الصباح الأولى، بأكثر من 130 قذيفة صاروخية ومدفعية، مناطق في محور التفاحية بريف اللاذقية الشمالي، والفطيرة وسفوهن وأطراف البارة وفليفل ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

على صعيدٍ متصل، استهدفت مرتزقة "الفتح المبين"، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت وفجر اليوم، عدة مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق في محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، بالقذائف الصاروخية، وسط استهدافات متبادلة شهدها المحور بالأسلحة الرشاشة، كما قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ووثق المرصد، أمس، مقتل 2 من مرتزقة "تحرير الشام" جراء استهدافهم بصاروخ موجه، أثناء وجودهم على أحد محاور القتال مع قوات حكومة دمشق، في بسرطون غرب حلب، بالإضافة إلى جرح ثلاثة آخرين، تزامن ذلك مع استهداف قوات حكومة دمشق، بصاروخين موجهين لسيارتين على أطراف مدينة الأتارب غرب حلب، إحدى السيارات العسكرية، أسفر استهدافها عن مقتل مرتزقٍ وإصابة 2 آخرين.

(د ع)