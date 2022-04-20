بأكثر من 12 غارة جوية.. المقاتلات الروسية تستهدف مواقع انتشار داعش في البادية

وعادت الطائرات الحربية الروسية للتحليق في أجواء البادية السورية، عقب غيابها عن الأجواء لأكثر من 24 ساعة، حيث استهدفت خلال الساعات الفائتة بأكثر من 12 غارة جوية مناطق انتشار مرتزقة داعش في بادية الرصافة ضمن مدينة الرقة ومناطق أخرى ضمن مثلث حلب-حماة-الرقة، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وبذلك، يرتفع إلى 369 تعداد الغارات التي شنتها المقاتلات الروسية على مناطق انتشار مرتزقة داعش في البادية السورية، وذلك منذ مطلع شهر نيسان/ أبريل من العام 2022، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ل د)