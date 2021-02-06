بأكثر من 100 غارة جوية.. طائرات روسية تستهدف البادية السورية

وتستمر الطائرات الروسية بشن ضربات جوية على مناطق في البادية السورية، حيث نفذت أمس الجمعة، نحو 50 غارة، إضافة إلى 4 غارت لطائرات قوات حكومة دمشق، وفقًا لما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لعدد الغارات الجوية خلال الـ 48 ساعة الفائتة إلى أكثر من 150 غارة.

وفي سياقٍ متصل، شن مرتزقة داعش هجومًا مباغتًا على مواقع قوات الحكومة في محيط حقل التيم النفطي جنوبي مدينة دير الزور على بعد نحو 13 كلم منها، ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلال الساعات الفائتة، ترافقت مع استهدافات متبادلة ومعلومات مؤكدة عن قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وكان المرصد السوري، قد أفاد سابقًا، بمقتل 19 عنصرًا من قوات حكومة دمشق بينهم 11 من المجموعات الموالية لإيران، خلال هجوم نفذه مرتزقة داعش على مواقع للحكومة شرق حماة.

(ي م)