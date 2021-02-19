بأكثر من 100 غارة .. الطائرات الروسية تجدد قصفها على البادية السورية

ونفّذت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات على البادية السورية، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تحليق نحو 30 طائرة حربية روسية، قصفت بأكثر من 100 غارة عدة مناطق في بادية حماة وحمص والرقة ودير الزور.

هذا وعادت الطائرات الحربية الروسية إلى أجواء البادية السورية، أمس، بعد غياب دام نحو 48 ساعة، حيث عمدت 6 طائرات حربية روسية إلى شن أكثر من 40 غارة جوية، استهدفت خلالها مناطق انتشار مرتزقة داعش في بادية دير الزور ومثلث حلب - حماة - الرقة.

وتستمر هجمات مرتزقة داعش في البادية السورية، والتي تتكبد القوات الحكومية السورية، نتيجة ذلك، خسائر فادحة.

(ش ع)