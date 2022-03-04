باكستان.. مقتل وإصابة نحو 86 شخصاً بانفجار في مسجد

ووقع انفجار ضخم في مسجد شيعي في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان، أدى إلى مقتل 30 شخصاً على الأقل وإصابة 56 آخرون بجروح، وفق ما أفاد مسؤول في المستشفى.

ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد حوالي 190 كم غرب العاصمة إسلام أباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.

وقال أحد الشهود "زاهد خان" "رأيت رجلاً يطلق النار على عنصري شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد. وبعد ثوانٍ، سمعت انفجاراً هائلاً".

وأفاد الناطق باسم "مستشفى ليدي ريدينغ" في بيشاور محمد عاصم خان "أعلنا حالة الطوارئ في المستشفيات"، مؤكداً حصيلة الضحايا.

وأدى الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة، فيما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

(د ع)