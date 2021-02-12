باكستان.. مقتل 4 جنود و4 مسلحين في هجوم على موقع سابق لطالبان

وقال الجيش في بيان، اليوم الجمعة، "تعرض معقل سابق لطالبان في بلدة مكين شمال غرب باكستان على الحدود مع أفغانستان، لجهوم مسلح خلال الليل، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مقتل 4 جنود و4 مسلحين".

ولم يذكر الجيش الباكستاني أي تفاصيل أخرى، مؤكدًا أن القوات ما زالت تفتش المنطقة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة الجبلية كانت بمثابة مقر للمسلحين المحليين والأجانب حتى عام 2017، عندما ذكر الجيش أنه طّهر المنطقة من المسلحين بعد عدة عمليات.

إلى ذلك، لا تزال المنطقة تشهد هجمات متفرقة تستهدف بالأساس قوات الأمن، مما أثارت هذه الحوادث مخاوف من قيام حركة طالبان الباكستانية بإعادة تجميع صفوفها.

هذا وتشترك باكستان وأفغانستان في حدود معترف بها دوليًّا يبلغ طولها 2400 كيلومتر (1500 ميل) تُعرف باسم خط دوراند، والذي تم رسمه في القرن التاسع عشر عندما سيطر البريطانيون على جنوب آسيا، ولم تعترف أفغانستان بهذه الحدود قط، وكثيرًا ما يتهم الجانبان بعضهما بعضًا بغض الطرف عن المسلحين العاملين على طول الحدود التي يسهل اختراقها.

(د أ)