باكستان.. انفجار في فندق يستضيف السفير الصيني ومقتل 4 أشخاص

وقال وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد إن أربعة أشخاص قتلوا في انفجار بفندق في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، وإن التفجير "عمل إرهابي"، ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه، حيث تواجه الحكومة الباكستانية تمردًا في هذا الإقليم يقوده جيش تحرير بلوشستان الذي أعلن مسؤوليته عن كثير من الهجمات مسبقًا، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفاد مسؤولون باكستانيون في وقت متأخر الأربعاء، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من عشرة بانفجار قنبلة في فندق يستضيف السفير الصيني في جنوب غرب باكستان.

ووقع الانفجار في موقف سيارات تابع لفندق "سيرينا" الفاخر في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان، حيث يواجه الجيش الباكستاني تمردًا منذ نحو عقد.

وصرّح وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد أن "أربعة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 12 آخرون"، واصفًا التفجير بأنه "عمل إرهابي".

وأضاف الوزير أن "وفدًا صينيًّا من أربعة أشخاص على رأسهم السفير كان ينزل في الفندق"، مشيرًا إلى أن "السفير كان في اجتماع خارج الفندق عند وقوع الانفجار".

وأكد المسؤول الرفيع في شرطة المدينة أزهر إكرام حصيلة القتلى، لافتًا إلى أن السفير الصيني كان ينزل في الفندق لكنه لم يكن موجودًا فيه لحظة الانفجار. وأضاف "التحقيق الأولي يشير إلى عبوة محلية الصنع موضوعة في إحدى السيارات".

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الاعتداء.

(م ش)