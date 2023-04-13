باحثون وأكاديميون عراقيون يطالبون بتكاتف الشعوب لكبح جماح تركيا وجرائمها

تعرّض مطار السليمانية الدولي، في 7 نيسان، لهجوم نفذته طائرة مُسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي، بالتزامن مع مرور قافلة ضمت قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وضباطاً أميركيين كانوا برفقته، حسب ما أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية الكولونيل جو بوتشينو، ولم يسفر القصف عن سقوط ضحايا أو إصابات.

وأثار القصف على مطار السليمانية إدانة واسعة من قبل أحزاب وقوى عراقية وكردية، ووصف الاتحاد الوطني الكردستاني الهجوم بـ "مؤامرة مخابراتية محاكة مسبقاً من قبل أطراف داخلية وخارجية".

فيما طالبت الرئاسة العراقية الحكومة التركية بـ: "تحمّل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات".

من جهته. أدان قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في تغريدة له على تويتر، بالقول: "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية من قبل تركيا، هذه الانتهاكات مستمرة في العراق وسوريا ولها أبعاد خطيرة ضد المنطقة".

انتهاك للقانون الدولي

رئيس شبكة الهدف للتحليل السياسي حسين كناني، تحدث لوكالتنا حول ذلك بالقول: "ما قامت به تركيا انتهاك واضح للقانون الدولي وكذلك انتهاك لكل الاتفاقات المعمول بها في العلاقات الدولية وهو أيضاً انتهاك لسيادة العراق والاحترام المتبادل بين دول الجوار بالتالي يمكن بسهولة إدانة تركيا على هذا العمل الاجرامي غير المسؤول".

وأضاف حسين كناني أن: "إدانة هذه العملية ضرورة من أجل عدم إعطاء أي مبرر أو مسوغ لها في تكرار هذه العملية الإجرامية. يجب عدم الاكتفاء بالإدانة والتنديد بل لا بد من تفعيل كل الوسائل القانونية والدستورية وكذلك أوراق الضغط الأخرى من قبل الحكومة العراقية من أجل وضع حد لهذه الممارسات المرفوضة".

وأشار كناني إلى أن: "تركيا تستغل ضعف العراق سياسياً والازمات التي كان لتركيا دوراً في الكثير منها وتحاول أن تفرض على العراق سياساتها سواء التي تتعلق بالمياه أو الحدود أو تصدير الأزمات الداخلية إلى العراق".

تكاتف الشعوب وسيلة كفيلة لكبح جماح تركيا

بدوره، الباحث والمؤرخ العراقي الدكتور جواد البيضاني، أكد أن المطلوب هو: "عنصر التكاتف ومحاولة تسليط الضوء على ما يجري من أحداث وتطورات"، وذلك في إشارة إلى الهجمات التركية على المنطقة".

وأكد جواد البيضاني أن هذه: "الأحداث والتطورات هي بالدرجة الأولى تسيء للمنظومة المتحضرة في العالم الذي يدعي التحضر وخاصة العالم الغربي، وكذلك تحث على ضرورة كبح جماح تركيا وإيقافها، لأن ذلك سوف يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة التي أصلاً تعاني من حالة اضطراب سياسي وعدم استقرار".

وتابع: "إن عملية التكاتف بين الشعوب ومحاولة تسليط الضوء على هذه الأحداث من خلال الحوارات والندوات وكذلك فضح جرائم تركيا وما ترتكبه من خلال استخدام وسائل السوشيال ميديا هي الوسيلة الأفضل لتوجيه الأنظار إلى هذا الحدث، وكذلك الأحداث الأخرى التي تقوم بها الحكومة التركية".

جواد بيضاني أكد أن: "أواصر التفاهم والتواصل بين المثقفين لدى شعب هذه المنطقة كفيل بفضح هذه الأساليب التي تعتمد بطرائق عنصرية خالية من الروح الانسانية التي يدعيها ويتبجح بها نظام أردوغان".

(أ ب)

ANHA