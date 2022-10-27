باحثة مصرية: استخدام الكيماوي ضد الكريلا هو قمة الإذعان بالهزيمة أمام الإرادة الكردية

أثار استخدام الاحتلال التركي للأسلحة الكيماوية ضد قوات الكريلا في جنوب كردستان ردود فعل عربية ودولية عديدة منددة بهذه الهجمات.

ونشرت قيادة مركز الدفاع الشعبي (NPG)، في 18من تشرين الأول الجاري، سجلّ 17 مقاتلاً ومقاتلة من قوات الكريلا؛ استشهدوا خلال الهجمات التي شنّتها دولة الاحتلال التركي بالأسلحة الكيماويّة، مشيرة إلى تزايد الهجمات الكيماويّة بسبب الصمت والدعم الدوليّ لهذه الهجمات.

فشل ذريع على الأرض

الباحثة السياسية المصرية، ولاء عبد الله، رأت أن استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيمياوية ضد قوات الكريلا والذي أدى إلى استشهاد ١٧ مقاتل ومقاتلة، لم يكن الأول ولن يكون الأخير.

وقالت ولاء، لوكالتنا: "بعيداً عن كل ما يقال ورغم الدماء المراقة والشهداء، فإن استخدام هذا السلاح هو دليل قوة لحزب العمال الكردستاني الذي من الواضح بات معادلة صعبة أمام الجيش التركي الذي لم يستطيع القيام بصورة المواجهة العادية لدولة لديها جيش يصنف من أقوى جيوش المنطقة".

وأضافت ولاء" ومن الواضح أن فشلاً ذريعاً جرى في عملياته التي أطلقها في العراق ضارباً عرض الحائط بالقانون الدولي حيث يقوم بالاعتداء على دولة جارة وحدودها، وهو الاعتداء الممتد منذ سبع سنوات ودون أي مواقف تذكر سوى الشجب والإدانة والتنديد".

وأشارت إلى أن تركيا باتت في معادلة مُدانة حيث نجح الكرد في معادلة الوجود رغم محاولات التغييب والإبادة التي تعرضوا لها منذ إعلان أتاتورك الدولة، معتبرة أن ما يحدث هو قمة الإذعان بالهزيمة أمام الإرادة الكردية.

ولفتت إلى إن "هذا الإذعان بدأ منذ سنوات ويستمر مع الصمود الكردي في شمال كردستان عامة، وفيما يحققه حزب العمال الكردستاني خاصة".

حالة تستحق الدراسة

وحسب الباحثة المصرية فإن "حالة مقاتلي ومقاتلات العمال الكردستاني تستحق الإشادة والدراسة للتعرف على حقيقة وطبيعة تلك المعادلة الفريدة، معتبرة أن التجربة الكردية تتجاوز في حالاتها تجربة جيش التحرير الأيرلندي، وكثير من حركات التحرر في أميركا الجنوبية، حيث استطاعوا أن يعوا كل الدروس من حولهم ويسيروا وفق مانيفستو وضعه لهم أوجلان مباشرة عندما أسس الحزب ودرب كوادره فرداً فرداً، ثم بتعاليمه التي خرجت من منفاه الإجباري في إمرالي الذي كان نتيجة لمؤامرة دولية واضحة المعالم هدفها القضاء على أفكاره التي أرهبتهم".

وأكدت ولاء " على الرغم من كل شيء بقت واتسعت رقعة مريدي أوجلان وفكره بين الكرد في الجهات الأربعة وكذلك بين من وصلتهم أفكاره في مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك العالم العربي الذي تغيرت طريقة تعاطيه مع الحالة الكردية برمتها والذي جاء بسبب اتجاه كردي أيضاً وعى أن الحفاظ على قوميته في نفس الأطر الجغرافية الراهنة يعني له الكثير وربما أكثر من فكرة الدولة التي يستحيل تحققها مع الحالة الإقليمية والدولية أيضاً".

يجب إزالة حزب العمال من قائمة "الإرهاب"

أما عن صمت القوى الدولية على سياسات وجرائم الاحتلال التركي وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، فترى الباحثة أن "هذا أمر ممتد ولن يتغير المجتمع الدولي حتى في تحركاته ضد تركيا التي تنقاد وفقاً لما يراد منها"، مؤكدة "أن تركيا بالأساس ترس في دائرة النظام الدولي وتأتمر بأمره في دور وظيفي محدد المواقف وعلى الرغم من كل شيء ومساعي نظام أردوغان في السنوات الأخيرة للعب دور أكبر من الدور المرسوم له عبر استغلال الحالة".

وتشير الباحثة المصرية إلى أن الحل الآن هو استمرار المحاولات والجهود الواضحة لرفع حزب العمال الكردستاني من قائمة الحظر، مؤكدة أنه هو أول موقف يجب اتخاذه من أجل الوقوف بشكل جدي تجاه ما تمارسه تركيا تجاه الحزب ومقاتليه.

جرائم متوقعة

وحذرت ولاء من" تسارع الجرائم التركية تجاه حزب العمال الكردستاني خلال الفترة المقبلة لكسب أرضية مجتمعية في الداخل التركي الذي لا زال يعيش حالة التعالي على الحالة الكردية خاصة مع اقتراب الانتخابات التركية".

وشددت ولاء على" ضرورة ممارسة ضغط إقليمي سياسي ثقافي وكذلك إعلامي لكشف حقيقة ما يجري وما تمارسه تركيا من جرائم بحق العمال الكردستاني ووضع الرأي العام أمام مسؤولياته، لافتة إلى أنه بالرأي العام سيتحرك المجتمع الدولي ولكن هذه المعادلة أيضاً باتت مع التحولات المتلاحقة دولياً وإقليمياً تحتاج جهود مضاعفة، مستشهدة بما أحدثته حالة جينا أميني الكردية من حراك داخل إيران وما تبعه من تحركات وردود فعل دولية".

(ي ح)

ANHA