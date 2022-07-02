باحثة هندية تنتقد نفاق الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية بعد استسلام الناتو لتركيا

نشرت الباحثة الهندية شوبانجي شارما مقالاً على موقع شبكة " "news18الهندية، انتقدت فيه النفاق الغربي حيال قضايا الديمقراطية، كما وصفت ما جرى في اجتماعات الناتو بأنه طعنة في ظهر الكرد، وأن الغرب ركع أمام مطالب تركيا المارقة.

وفيما يلي نص المقال:

وسط الحرب الروسية الأوكرانية، تستعد السويد وفنلندا للانضمام إلى حلف الناتو. كادت تركيا، العضو في الناتو نفسه، أن تُفسد محاولة انضمام السويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي، والتي استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع دخولهما. الآن، ومع ذلك، رفعت تركيا حق النقض، ولكن فقط بعد أن فرضت شروطاً مذلة على الدولتين الاسكندنافيتين.

أعضاء الناتو في مزاج احتفالي منذ هذا "الاختراق" ولكن الأسئلة الصعبة ما زالت تلاحقهم لأنه في الواقع، اجتماع الناتو في مدريد والاتفاق الثلاثي الذي وقعته دول الشمال وأنقرة، أعاد ببساطة تأكيد حقيقة أن الغرب على استعداد للركوع أمام العضو المارق في الناتو.

أوصياء حقوق الإنسان والديمقراطية قدموا تنازلات غير ملائمة بشكل كبير لكسب النظام الذي يقوده أردوغان في أنقرة. تم طعن الكرد في الظهر لتحقيق أجندة الناتو التوسعية. للتبسيط، تم تسليم النظام العدائي للرئيس رجب طيب أردوغان انتصاراً دبلوماسياً واستراتيجياً كبيراً على طبق من ذهب. بالإضافة إلى ذلك، سترفع السويد حظر تصدير الأسلحة عن تركيا، وقد أعربت الولايات المتحدة عن استعدادها الجديد لتلبية مطالب تركيا بخصوص طائرات F16، بعد ما يقرب من أربع سنوات من ما كان يُنظر إليه على أنه حظر صامت وغير معلن.

صرح مكتب الرئيس أردوغان أن تركيا "حصلت على ما تريد" من السويد وفنلندا. وبالفعل، فعلت ذلك. إن إلقاء نظرة على الوثيقة الموقعة - الخضوع الذي تمت صياغته بعبارات فضفاضة - يظهر كيف اقتربت السويد من تركيا بمباركة الولايات المتحدة وأعضاء الناتو الآخرين.

وجاء في الاتفاق الثلاثي "باعتبارهما حلفاء محتملين في الناتو، تقدم فنلندا والسويد دعمهما الكامل لتركيا ضد التهديدات لأمنها القومي". واستطرد البيان: "لهذا الغرض، لن تقدم فنلندا والسويد الدعم لوحدات حماية الشعب / حزب الاتحاد الديمقراطي". وعلى وجه الخصوص، اتفقت السويد وفنلندا على "معالجة طلبات الترحيل أو التسليم المتعلقة بتركيا على وجه السرعة وبشكل شامل". هذا هو المكان الذي قدم فيه الحليفان المحتملان في الناتو لأنقرة وعداً لا يحظى بشعبية كبيرة، بالنظر إلى أن السويد بها أكثر من 100000 كردي وحوالي 16000 كردي يقيمون في فنلندا. ومن بينهم لاجئون فارون من الاضطهاد ومنشقون وشخصيات سياسية مهمة فروا من الأنظمة المعادية في العراق وسوريا وتركيا.

لكن هذا لا يعني أن تركيا لن تطالب بمزيد من التنازلات في الأسابيع المقبلة. بعد فترة وجيزة من توقيع الاتفاقية، أعلنت تركيا أنها ستضغط الآن لتسليم 33 شخصاً. وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية المحملة بالامتيازات ليست ملزمة قانوناً، فمن المتوقع أن تختبر تركيا التزامات الدولتين الاسكندنافيتين ولا يزال بإمكانها إلغاء انضمامهما إلى الناتو. أعلن أردوغان أنه لا يزال بإمكانه عرقلة دخولهم إذا فشلوا في تنفيذ الصفقة، "إذا قاموا بواجباتهم، فسنرسله (طلبهم) إلى البرلمان".

تماماً كما قررت السويد وفنلندا نبذ الحياد والانضمام إلى الناتو، الأمر الذي أثار استياء روسيا وأرضى الغرب، أدت تركيا دور المفسد وتعهدت بإفشال آفاقهما مستشهدة بدعمهما للجماعات الكردية في شمال سوريا التي تقاتل حالياً قوات الاحتلال التركي. في شمال سوريا، تمتعت مجموعات مثل وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة وفروعها السياسية بدعم المؤسسات السياسية في السويد وفنلندا. تجدر الإشارة إلى أن المسلحين الكرد في سوريا قضوا على داعش بشجاعة وكانوا حاسمين في ضمان هزيمة آلة الإرهاب هذه.

نظراً لكونها دولة مارقة في الناتو، وجدت تركيا وعملت على أساسها لإقناع الغرب بدعم عمليتها العسكرية في شمال سوريا. القوات التركية والمرتزقة يحتلون أجزاء من هذه المنطقة. تم الإبلاغ عن مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان خلال ذروة تدخلها العسكري وواجهت أنقرة إدانة من العالم الغربي. تصاعدت التوترات أكثر عندما صعّدت تركيا من عدائها تجاه زميلتها اليونان العضو في حلف شمال الأطلسي في شرق البحر المتوسط، ودعم الغرب أثينا إلى حد كبير خلال هذا الصراع. يمكن أن تستمر قائمة تجاوزات تركيا، لكن الغرب قرر التغاضي عن كل ذلك الآن.

والأسوأ من ذلك، هو أن اضطهاد الكرد في تركيا، قد تم تجاهله بسهولة هذه المرة. ترفض تركيا الحقوق الثقافية والسياسية للكرد، وقد أمضت معظم القرن الماضي في إنكار وجود الكرد، حتى أنها وصفتهم بـ "أتراك الجبل" عام 1980 وحظرت كلمات مثل "كرد" و "كردستان". في الواقع، تقوم تركيا بقمع التمردات الكردية لأكثر من قرنين من الزمن. على غرار الإبادة الجماعية للأرمن، تم ذبح الكرد وطردهم من قراهم عبر التاريخ الحديث.

في هذا العام فقط، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن تركيا انتهكت حرية التعبير للمشرعين من الحزب السياسي الموالي للكرد من خلال تجريدهم من الحصانة البرلمانية. يبدو أن كل هذه المخاوف قد تبخرت في الهواء مع تأييد الناتو بقيادة الولايات المتحدة لتنازلات السويد وفنلندا لتركيا.

(م ش)