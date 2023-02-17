باحثة امريكية تزور ناحية عين عيسى

وكان في استقبال الباحثة ميغل بودت من معهد السلام الكردي لدى وصولها إلى مبنى مجلس مقاطعة كري سبي الذي يتخذ من ناحية عين عيسى مقراً له كل من الرئاسة المشتركة لمجلس المقاطعة حميد العبد وفضيلة محمد، ونائب الرئاسة المشتركة هزاع محمد، وقائد مجلس تل ابيض العسكري رياض الخلف.

وخلال الاجتماع الذي دار مع الباحثة ناقشوا الفراغ الذي خلفه انسحاب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الامريكية من المنطقة صيف 2019 وما نتج عنه، وخصوصاً احتلال تركيا لأجزاء واسعة من مناطق سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل ابيض والتي تسببت بمآسي لشعوب المنطقة من قتل وتهجير ونهب لممتلكات المدنيين الآمنين، واستمرارها منذ ذلك الحين بقصف مناطق خطوط التماس لإثارة الهلع بين المدنيين ودفعهم للهجرة.

وبينوا بأن تركيا جلبت معها الارهابيين من فلول مرتزقة داعش بعد احتلالها لمقاطعة كري سبي مما ينذر بعودة الارهاب من جديد من تلك المناطق، حيث أن افعالها تبين بأنها تحاول تفريخه من جديد من خلال نشر الاسلام المتطرف في المناطق المحتلة بمساعدة الجمعيات الشيشانية والباكستانية المتطرفة.

كما نوه المجتمعون إلى أن الاتفاقيات التي عقدت مع الجانب الروسي لضمان مراقبة وقف إطلاق النار بقيت حبراً على ورق في ظل الانتهاكات والممارسات اليومية من قصف الاحتلال التركي للناحية واريافها ونتج عنها استشهاد وإصابة المئات من السكان، بالإضافة لضرب البنى التحتية ومصادر دخل المواطنين في الناحية.

وعلى هامش زياراتها إلى مجلس المقاطعة قالت الباحثة ميغل بودت خلال لقاء اجرته وكالتنا معها إن هدفها من الزيارة هو العمل على إعداد تقرير حول تأثيرات السياسة الامريكية على مناطق شمال وشرق سوريا في ظل وجود القوات الروسية والتهديدات التركية على المنطقة، بالإضافة لتوثيق الانتهاكات التركية على المناطق الحدودية في عين عيسى وكوباني ومنبج والاطلاع على اوضاع الاهالي الذين تضرروا من هذه الهجمات، بالإضافة للمنشآت الحيوية التي تعرضت للتدمير.

ومن المقرر أن تجري الباحثة لقاءات مع أهالي المنطقة، وزيارة بعض القرى التابعة للناحية والتي تعرضت للقصف والتدمير جراء القصف اليومي من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، يتبعها زيارة لكل من كوباني ومنبج في ذات السياق.

(ك)

ANHA