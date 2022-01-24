باحث ومحلل سياسي: الهجوم على السجن يحتاج إلى استطلاع جوي ما يعني وجود لاعب آخر في المعادلة

ويوم الخميس المنصرم، شن مرتزقة داعش هجوماً منظماً على سجن الصناعة في مدينة الحسكة والذي يضم نحو 5 آلاف معتقل من مرتزقة داعش.

ويرى الكثير من المراقبين أن هذا الهجوم المنظم لا يمكن أن ينفذه مرتزقة داعش وحدهم، ويؤكدون وجود طرف أو أكثر دعمهم وساعدهم في الهجوم.

وفي هذا السياق، قال الباحث والمحلل السياسي المصري، إسلام فكري نجم الدين، إن الهجوم الأخير لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا لتهريب عدد من قياداته وعناصره من سجن سوري (سجن الصناعة في مدينة الحسكة) هو دليل على أن هناك قوة تدعم التنظيم بالمعلومات والخطط التأمينية؛ لأن "هناك حاجة ماسة إلى تلك العناصر المحتجزة في سوريا؛ سواء في مهام داخلية أو لنقلهم إلى بؤر ساخنة أخرى في العالم".

وأوضح نجم الدين في تصريح خاص لوكالتنا أن الهدف من هذا الهجوم هو "إثبات أن الدولة السورية وحلفاءها متواطئون مع داعش لتسهيل مرور القوة الداعشية باتجاه مدينة الحسكة حيث سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، على الرغم من انكسار الكثير من قدرات داعش، إلى جانب التأكيد على أن أي خروج للقوات الأميركية من سوريا سيعقبه إعادة داعش إلى قوته السابقة في ظل ضعف قدرات الجيش السوري وضعف إمكانات الكرد".

وأشار الباحث والمحلل السياسي المصري إلى أن هكذا هجوم على السجن "يحتاج إلى استطلاع جوي وفرق رصد وهو ما يعني وجود لاعب آخر في المعادلة يدعم داعش لاختراق الدفاعات والوصول إلى السجن وإخراج عناصره".

وقال نجم الدين في ختام حديثه: "لم يتحدث أحد عن ضعف المنظومات الأمنية في العراق بعد هجوم داعش في العراق الذي أودى بحياة 12 عنصراً من الجيش العراقي؛ نظراً لأن تدريبات وأسلحة الجيش العراقي كلها أميركية الصنع، وهو ما سيشير إلى إهمال أميركي في تلك العمليات".

(ح)

ANHA