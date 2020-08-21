باحث سياسيّ: حملات تشويه مُغرضة بحق قسد والإدارة الذاتية تخدم مصلة الشعب السوري

أظهرت الحملات الإعلامية المُغرضة التي عملت على تنفيذها وسائل إعلام الحكومة السورية تمسك تلك الحكومة بالعقلية القديمة وعدم اعترافها بما تم تحقيقهُ من إنجازات على كل الأصعدة في شمال وشرق سوريا.

وفي لقاء أجرته ANHA مع الباحث السياسي وعضو اتحاد المثقفين بالرقة عبد الرحمن العيسى ، أدان هذه الحملات, معتبراً أن مثل هذه الحملات لا تصب في صالح حل الأزمة السورية الذي لا تريد حكومة دمشق أن تقترب منهُ.

عبد الرحمن العيسى أشار في خضم حديثه إلى أن سلسلة أشكال الحرب الخاصة التي تمارس ضد شعب شمال وشرق سوريا والتي عقبت تحرير المنطقة من الإرهاب, سيكون لها أشكال مختلفة بما فيها حملات التشويه الإعلامي المُمارس حالياً.

ونوه العيسى إلى أن قسد والإدارة الذاتية باتت مظلة وطنية تجمع كل المكونات في شمال وشرق سوريا بأهداف واضحة منها بناء سوريا الديمقراطية اللامركزية, ولها تاريخ يشهد لها في حماية وتحرير مناطق سوريا من الإرهاب والتطرف وتحقيق الأمن والاستقرار".

وطالب العيسى "مكونات المجتمع كافة بالتقارب أكثر مع مؤسسات الإدارة الذاتية كونها هي من تمثل الحل الذي يرضي السوريين وينهي أزمتهم, والدليل انخراط كافة أبناء الشمال الشرقي لسوريا ضمن مؤسسات هذه الإدارة التي تدير اليوم زمام الأمور على الأرض في هذه المنطقة".

وأضاف العيسى أن حملات التشويه والانتقاص من حقوق أبناء سوريا التي تلجأ إليها وسائل إعلام حكومية تحت ذرائع واهية لن تساهم بالتقدم نحو طريق حل الأزمة السورية".

هذا وكانت وسائل إعلام تتبع للحكومة السورية شنت خلال الفترة التي عقبت اغتيال وجهاء وشيوخ عشائر عربية والتي أكدت شعوب المنطقة بأن النظام ضليع بها؛ حملة إعلامية حملت اتهامات مباشرة لقوات سوريا الديمقراطية بالوقوف وراء هذه الاغتيالات, على عكس اعترافات لخلايا وأشخاص اعترفوا بتجنيدهم من قبل المخابرات السورية لشن عدة عمليات اغتيال تستهدف وجهاء العشائر العربية وأعضاء في المجالس المحلية والمدنية في منطقتي دير الزور وريف الحسكة بهدف إشعال نار الفتنة ونزع فتيل الاستقرار بالمنطقة.

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ANH