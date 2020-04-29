باحث سياسي: إلغاء الصخيرات يرفع الغطاء السياسي عن السراج

وأكد الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الدولية جمال رائف في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار أن تحرك المشير حفتر وقبوله التفويض الشعبي وإلغاء اتفاق الصخيرات هي بمثابة نقطة تحول في الوضع الليبي بشكل كامل.

رفع الغطاء السياسي عن السراج ونهاية خطط تركيا

وعدّ رائف إلغاء الاتفاقية "يأتي بمثابة نقلة نوعية إيجابية سواء على صعيد رفع الغطاء السياسي الذي كان يتحصن به السراج وميلشياته، وبموجبه جلست المليشيات الإرهابية إلى طاولة التفاوض مع القوة الشرعية المتمثلة في البرلمان والجيش الوطني، وهو أمر غير منطقي يجري تعديله الآن عبر فسخ هذا الاتفاق الذي سهل أيضا لأردوغان تمرير أطماعه إلى الداخل الليبي تحت مظلة اتفاق الصخيرات، حيث وقع الرئيس التركي مع السراج اتفاقيات تتيح لتركيا نهب ثروات الشعب الليبي، وتمكين قوات النظام التركي من احتلال تراب ليبيا".

تدخل تركي سافر استغل الانشغال الدولي بمواجهة جائحة كورونا

وأشار الباحث السياسي المتخصص في الشؤون العربية والدولية، إلى أنه يمكن وصف ما يحدث الآن على صعيد الأزمة الليبية "بثورة تصحيح يقودها المشير خليفة حفتر بمساندة من البرلمان والشعب الليبي في ظل التدخل التركي السافر الذي استغل الانشغال الدولي بمواجهة جائحة كورونا، وقرر تكثيف تواجده في ليبيا سواء عبر نقل المرتزقة من سوريا أو من خلال نقل جنود أتراك لمواجهة الجيش الليبي الذي يدافع عن سيادة دولته".

وتوقع رائف أن تشهد المرحلة القادمة "إعادة ترتيب للبيت الليبيي من الداخل وتعويض الفراغ الدستوري وملء حيّز السلطة التنفيذية عبر حكومة ليبية تحظى بتأييد البرلمان الليبي، ومن ثم تعمل الدولة الليبية على ترميم مؤسساتها سواء السياسية والاقتصادية".

الدولة ستنجو من دوامة الفوضى وتدفق الإرهاب من سوريا

ونوه المحلل أنه ومن خلال خطوة حفتر "يمكن للدولة النجاة من دوامة الفوضى، هذا في ظل تأييد عربي، وما يتبقى هو تأييد المجتمع الدولي لعملية الإصلاح التي يقودها المشير حفتر، والذي يدافع الآن ليس فقط عن استقرار ليبيا بل يقوم بوقف تدفق الإرهاب من سوريا إلى ليبيا ومن ثم إلى أوروبا".

خطوة حفتر تقضي على خطر الإرهاب وداعميه

وقال الباحث السياسي المتخصص في الشؤون الدولية جمال رائف إن "من مصلحة الكتلة الأوروبية مباركة تلك التحركات الإصلاحية التي تضمن أمن وسلامة ليبيا وأيضا المنطقة بشكل عام من خطر الإرهاب والدول الداعمة له وفي مقدمتها تركيا".

(آ س)

ANHA