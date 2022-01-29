باحث سياسي: آن الأوان لاتحاد الكرد والعرب في سوريا لمواجهة التدخل التركي

وأوضح "أبوسبحة" في تصريح خاص لوكالتنا أنه بات من الواضح أن التدخل التركي لم ولن يخدم سوى خطط أردوغان بالمنطقة؛ وأشار إلى أن وعود الرئيس التركي لما يسمى بالمعارضة السورية المتمركزة بالشمال لم يتحقق منها أي شيء.

وأضاف: "لكن في المقابل تحقق الجزء الأكبر من مخطط أردوغان بتفريغ المناطق المحاذية للحدود التركية من الوجود الكردي من خلال استغلال المجموعات السورية المسلحة، بعد أن نجح في حرف مسارها، بينما تآكلت مساحة سيطرة المعارضة، وباتت إدلب آخر معاقلهم تترقب مصيراً مشابها للمدن التي عادت لسيطرة دمشق بعدما تم صرف المسلحين عن أهدافهم ودفعهم لقتال الكرد، وتحولت الوعود التركية لهم إلى سراب".

ومن وجهة نظر الباحث السياسي المتخصص في الشأن التركي، فإنه "يجب على المعارضة السورية، التخلص من التبعية التركية أو بالأحرى التبعية لأردوغان الذي حولهم إلى مليشيات يستخدمهم للقتال أيضاً خارج سوريا، والانخراط في مصالحة جادة مع الكرد".

كما انتقد أبوسبحة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بعدم فتح خطوط التواصل مع بقية المكونات السورية منذ بداية الثورة السورية.

يشارك في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العرب والكرد والأرمن والسريان والتركمان ومختلف المكونات القومية والدينية في شمال وشرق سوريا.

وأكد "أبوسبحة" في ختام حديثه أن وجود تفاهم بين الكرد والعرب في شمال سوريا، يعيد إلى الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا والمعارضة السورية، جزءً كبيراً من الثقل الذي فقدوه منذ أن بدأت تركيا تحركاتها في الأراضي السورية.

(ح)

ANHA