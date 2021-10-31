باحث أرميني: تهديدات تركيا لشمال وشرق سوريا هي استمرار لسياستها في إبادة شعوب المنطقة

أدان الباحث في الشؤون الأرمينية من يريفان، آرا آشجيان، بشدة التهديدات التركية ضد شمال شرق سوريا. وقال في تصريح خاص لوكالتنا: "ندين بشدة التهديدات التركية ضد شمال شرق سوريا وجميع الدول التي تتدخل تركيا في شؤونها".

وأوضح الباحث في الشؤون الأرمينية أن تركيا أصبحت تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلام في المنطقة والعالم برمته، بتنفيذ أطماعها في دول المنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية.

وأشار آشجيان إلى أن هذه التهديدات تنذر باستكمال سياسة الإبادة التي انتهجتها الدولة العثمانية وتركيا بحق الأرمن والكرد والسريان واليونانيين والعرب وغيرهم من شعوب المنطقة.

وطالب الباحث في الشؤون الأرمينية، آرا آشجيان، المجتمع الدولي والقوى المحبة للسلم والأمن في العالم بالوقوف بحزم والتضامن ضد تركيا وسياساتها العدوانية.

(ح)

ANHA