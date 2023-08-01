باحث عراقي: تركيا تستخدم المياه كوسيلة للضغط على سوريا والعراق

يخطط رئيس دولة الاحتلال التركي لزيارة العراق خلال الفترة القادمة، حيث تأتي هذه الزيارة المزمعة والعراق يعاني، وبالرغم من ثرواته الهائلة، من الضعف، وهو ما يجعله عرضةً للضربات التركية لأراضيه، كما تواصل أنقرة عدم إعطاء بغداد حصتها العادلة من المياه.

ضعف العراق أرجعه الباحث السياسي العراقي، رياض الوحيلي، إلى "المحاصصة الطائفية والقومية والحزبية الضيقة، وانعدام الرؤية لدى بعض القوى بخصوص مصلحة العراق، وتدخّل الولايات المتحدة الأمريكية بالشأن الداخلي العراقي، وارتباط حكومة الإقليم بعلاقات وطيدة مع الجانب التركي بمعزل عن الحكومة المركزية. كذلك ارتباط بعض القوى السنية بعلاقات هي الأخرى مع الجانب التركي"، مشيراً إلى أن كل هذه العوامل "ساهمت بالتدخل العسكري السافر وإنشاء قواعد تركية داخل الأراضي العراقية، بالإضافة إلى الاعتداءات التركية المتكررة على القرى الكردية في شمال العراق دائماً".

ولفت الوحيلي إلى أن تركيا تستغل كل الأزمات في العراق، وبالتالي تحاول غبن العراق بحقه في مياه دجلة والفرات؛ حيث قامت بإنشاء سدود عديدة لغرض تقليل حصة العراق وسوريا، وبالتالي تعتبرها تركيا إحدى وسائل الضغط على الدولتين".

ويعاني كل من العراق وشمال وشرق سوريا من أزمة مياه ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة، إذ تحبس الدولة التركية بواسطة سد إليسو مياه نهر دجلة، في الوقت الذي تحبس فيه مياه نهر الفرات بواسطة سد أتاتورك.

وتمنع تدفقه إلى الأراضي السورية منذ أكثر من عامين، حيث انخفض منسوب مياه الفرات إلى مستويات تاريخية، ما يؤثر على حياة الملايين من السكان في البلاد.

بخصوص زيارة أردوغان المزمعة إلى العراق يعتقد الوحيلي بأن "العراق بعد مجيء حكومة السوداني، يريد العراق وضع استراتيجية جديدة بالتعامل مع الجانب التركي، خاصة بعد العلاقات الدولية المتوازنة مع كافة الدول. والعراق بدأ بمشروع التنمية وهناك دول مجاورة للعراق ضمن هذا الطريق لأجل المصالح المشتركة السياسية والاقتصادية والتنموية".

وتريد تركيا، بحسب الباحث السياسي العراقي، الدخول في هذا الطريق والعراق يريد أيضاً إشراك تركيا، لكن وفق المصالح المشتركة مع التفاهم بموضوع حق العراق بالمياه، لافتاً إلى أن "لدى العراق وسائل ضغط مثل التبادل التجاري بين البلدين، وأيضاً يستطيع العراق منع الإقليم من تصدير النفط إلى تركيا. لذلك كل هذه المواضيع سوف تطرح في جدول الزيارة".

(ي ح/أم)