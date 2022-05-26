باحث أميركي لـ هاوار: أردوغان نشر الموت والدمار في العالم لتطبيق العثمانية الجديدة

كثفت الدولة التركية من تحركاتها وهجماتها في سوريا والعراق وجنوب كردستان، ما أعاد الحديث عن أهداف تركيا من هذه الهجمات وسعيها إلى تطبيق "العثمانية الجديدة".

وحول ذلك، أجرت وكالتنا، حواراً مع الباحث الأميركي ومحلل الصراع العالمي والمتخصص الجيو سياسي، الدكتور ثورو ريدكرو.

وجاء نص الحوار كالتالي:

*غالباً ما يوصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه عثماني جديد، وأن أهدافه هي جزء من مشروع عثماني جديد. هل توافق على هذا التقييم؟

نعم أتفق مع هذا التقييم، أود أن أفترض أن نظرة أردوغان العثمانية الجديدة للعالم هي عبارة عن مزيج قومي متطرف وتوليفة إسلامية للعديد من الأيديولوجيات، والذي يستخدمه لتبرير تدخله والتوسع.

النسيج الأيديولوجي الذي ينسجه معاً هو مزيج من الحنين العثماني الإمبراطوري، والتركية / الطورانية، والأوراسية، والشعبوية الزائفة، والفاشية الجديدة، والسلفية التكفيرية الجهادية، ومعاداة الكرد بشكل مَرَضي.

لتحقيق هذه الأهداف، يستخدم أردوغان التزييف والتحريف التاريخي، ويتظاهر بشكل دوري بأنه يقف ضد الغرب، وينشر مجموعة واسعة من قواته، مثل: الذئاب الرمادية الفاشية، وجماعات داعش/ القاعدة الإرهابية، وفرق موت (سادات)، والمرتزقة السوريون والميليشيات العرقية (تركمان، وأويغور، وشيشانيون، وأوزبكيون، إلخ).

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن نظرة أردوغان للعالم تتعارض بشكل مباشر مع العديد من المُثُل الكمالية المفترضة لتركيا "الجمهورية"، مثل العلمانية والانجذاب للثقافة الأوروبية ولكن للإنصاف، حافظ أردوغان على شهوة أتاتورك المعادية للأجانب والقائمة على التطهير العرقي والإبادة الجماعية.

*كيف عمل أردوغان على التوسع عبر استغلال ما تسمى بالشعوب الناطقة بالتركية؟

على الرغم من أنه يقدم نفسه على أنه "الخليفة" العابر لحدود الأمة الإسلامية، إلا أن أردوغان أصر على الفكرة الأسطورية الزائفة القائلة بأن معظم مواطني بلاده الذين تم تتريكهم قسراً والذين لن يظهروا سوى القليل من النسب الجينية التركية في اختبار الحمض النووي هم بطريقة أو بأخرى مرتبطون عرقياً بالمغول. لكن هذا في المقام الأول لأسباب استراتيجية جيو سياسية ولأن هذا الوهم هو الأسطورة التأسيسية للجمهورية التركية.

كإحدى الحكايات الكاشفة عن السبب السابق، في تشرين الثاني 2021، التقى أردوغان بشريكه في التحالف "حزب الحركة القومية - MHP" بقيادة دولت بهجلي عقب القمة الثامنة لمجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) في اسطنبول ورفع خريطة لـ "العالم التركي" أو "طوران الكبرى".

إلى جانب تركيا، تضمنت هذه الخريطة السخيفة المذكورة أعلاه تراقيا وقبرص والبلقان وشمال سوريا وشمال العراق وجنوب روسيا وشرق سيبيريا وكل آسيا الوسطى وشمال إيران ومقاطعة شينجيانغ الصينية ومنغوليا.

استخدم أردوغان ذلك المجلس التركي لإخبار رؤساء أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى رئيسي وزراء تركمانستان والمجر أنه ينبغي عليهم الاعتراف رسمياً بـ "الجمهورية التركية لشمال قبرص" غير الشرعية ودعم ممر يربط بين تركيا والعالم التركي عبر أرمينيا.

*ما هي التداعيات الإقليمية لسياسة أردوغان الخارجية الساعية لتطبيق العثمانية الجديدة؟

يمكن القول إن تركيا في عهد أردوغان لديها سياسة خارجية أكثر عدوانية في العالم، وذلك من خلال القائمة الواسعة من تدخلاتها الخارجية وجرائم الحرب اللاحقة.

أعطت العثمانية الجديدة لأردوغان التبرير الفلسفي لمهاجمة الكرد في جميع أنحاء كردستان الكبرى ومختلف الأعراق غير الموالية له في جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية الأوسع نطاقاً.

وقد أدى ذلك إلى قيام نظامه: باجتياح روج آفا عدة مرات، وإرهاب عفرين، وحماية القاعدة في إدلب، وقصف القرى المسيحية بالقرب من تل تمر، وقطع المياه عن الحسكة، وقصف القرى الجبلية في كردستان العراق، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المقاتلين الكرد، محاولة استكمال إبادة داعش ضد الإيزيديين في سنجار، وإحراق الغابات حول ديرسم، وحرق أكثر من 150 كردياً أحياء في أقبية الجزيرة، وتدمير معظم شرناق ونصيبين، وهدم سور، وإغراق مدينة حسن كيف الكردية.

كما نشر أردوغان الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة، من خلال جلب الجهاديين التركمان إلى أرتساخ لقتل الأرمن نيابة عن أذربيجان، وإرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا لدعم أمراء الحرب التابعين لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، وتهريب الأسلحة إلى بوكو حرام في نيجيريا، ونشر طائرات بيرقدار القاتلة في جميع أنحاء العالم (التي استخدمتها أثيوبيا لقتل الشعب في تيغراي).

عندما لا ينشر أردوغان، جنوده الإنكشاريين الجدد في ولاياته المفقودة، فإنه يقوم بأعمال مزعزعة للاستقرار من خلال، إرسال السفن البحرية لتهديد الجزر اليونانية في بحر إيجه (مثل كاستيلوريزو)، ونشر نظريته السخيفة عن "الوطن الأزرق" والتي ستمنح تركيا أجزاء كبيرة من البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، منتهكة المياه القبرصية بسفن الاستكشاف الزلزالية، وتوسيع احتلال شمال قبرص لمدة 48 عاماً في فاروشا، والدفع باتجاه ممر زانجيزور لربط أذربيجان بتركيا.

كل هذه الإجراءات تقابلها سياسة خارجية أوسع، حيث ترك أردوغان غرفته الـ 1150 في قصر أنقرة لإقناعه بأنه سلطان الخلافة المفقودة، مما أدى به إلى معاداة مصر، واستضافة قادة حماس في اسطنبول، واستغلال بيروت بعد الانفجار من أجل النفوذ، والتنديد بالبحرين، واستعمار الصومال، والتدخل في كشمير لصالح باكستان، ومواصلة التحالف مع طالبان من خلال السيطرة على مطار كابول، وتقديم دعم ضمني للمتطرفين الذين يقومون بقطع الرؤوس في فرنسا.

من الجزائر العاصمة إلى الصومال ومن البلقان إلى باكو، يرى أردوغان أن شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط هما حديقة التوليب الخاصة به في قصر طوب قابي.

لكن المتغير المشترك في جميع هذه الأعمال الإجرامية هو غطرسة رعايا إسطنبول السابقين على أطراف تركيا، ممزوجة بالاشمئزاز من العناصر غير التركية أو غير السنية داخل تركيا نفسها، مثل: الكرد والأرمن واليونانيين والآشوريين والعلويين والإيزيديين والمسيحيين واليهود.

*ما الذي يجعل سلوك أردوغان على وجه التحديد عثمانياً جديداً بدلاً من كونه مجرد سلطوية تقليدية؟

تتعدد البصمات الرمزية لعثمانية أردوغان الجديدة. من خلال القصص المتناقلة، أشار حزب العدالة والتنمية التابع له إلى أنصارهم على أنهم "أحفاد العثمانيين"، وقام بتحويل آيا صوفيا إلى مسجد بناءً على حجة أن السلطان محمد الثاني استولى عليها من قبل. كما حوَّل أردوغان تركيا البرلمانية إلى رئاسة مركزية (وبشكل أكثر دقة سلطنة) بختم رسمي للرئاسة التركية يحمل 16 نجمة - تمثل 16 إمبراطورية تركية على مدى 2200 سنة الماضية، حتى قبل غزو الأناضول.

أظهر أردوغان وهم العظمة هذا عام 2015، عندما استضاف الرئيس الفلسطيني محمود عباس في زيارة دولة إلى قصره. في تلك المناسبة، كان أردوغان محاطاً بـ 16 حارساً يرتدون أزياء المحارب التركية التاريخية، مزينة بخوذات ذهبية ورماح وشوارب مزيفة.

من المغري للنظر إلى مثل هذا العرض باعتباره مشهد تهريجي لعيد الهالوين، ومع ذلك يجب أن يُنظر إليه بشكل أكثر دقة على أنه إسقاط تعديلي لكيفية رؤية أردوغان لنفسه والدولة التركية - ليس كدولة شبه أوروبية حديثة، بل وريثاً ثقافياً لكل كيان تركي تاريخي من سيبيريا إلى المجر.

القضية الأخرى هي أن أردوغان وجد مبررات تاريخية من التاريخ العثماني لاحتلالاته الحالية. على سبيل المثال، وضع البرلمان العثماني الأخير عام 1920 ميثاقاً وطنياً (الميثاق الملي) يحتوي على ست قرارات، تحدث رقم واحد منها عن كيفية تحديد المناطق ذات الأغلبية العربية عن طريق الاستفتاء، ولكن أي مناطق بها الأغلبية التركية في ذلك الوقت "هي وطن الأمة التركية".

بصفته عثمانياً جديداً، يستخدم أردوغان هذا للمطالبة بالمناطق التي يعيش فيها التركمان الآن بشكل متقطع في شمال سوريا وشمال وسط العراق، بما في ذلك تلعفر والموصل وأربيل وكركوك - التي يعتبرها تركمانية.

ونظراً لأن العديد من هذه المناطق تتداخل مع غرب وجنوب كردستان، والتي تحكمها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وحكومة إقليم كردستان، فإن أردوغان يستخدم ادعاء "حماية" التركمان كمبرر لمزيد من الغزو والضم المستقبلي المحتمل لهذه المناطق.

*ما هو دور ضعف اقتصاد تركيا في بحثها عن تطبيق العثمانية الجديدة؟

هذه النظرة القائلة إن تركيا هي "مركز العالم السابق" تساعد في تغذية إيمان أردوغان الإمبراطوري بأن تركيا مرحب بها للتدخل لاستعادة هذا المجد القاري المفقود، خاصة مع انهيار الاقتصاد التركي وتدهور الليرة التركية.

تعمل هذه النزعة العسكرية كجائزة ترضية ومنفذ شافٍ، في وقت لا يستطيع فيه معظم الأتراك القوميون شراء ما يكفي من الطعام. فبدلاً من فكرة "دعهم يأكلون الكعك" التي كانت مستوحاة من ماري أنطوانيت، يمكن تلخيص شعار أردوغان على أنه "دعهم يملؤون بطونهم بالقتلى الكرد والأرمن".

وعلاوة على ذلك، في عام 2023 وعلى سبيل المثال، كان الهدف أن تكون تركيا على الأقل في المرتبة العاشرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ولا تزال في المرتبة العشرين.

كما كان الهدف هو حصول المواطنين الأتراك على دخل فردي يبلغ 25000 دولار أميركي، لكنه يبلغ الآن حوالي 9000 دولار فقط.

وأخيراً، كانت تركيا تأمل في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2023، ولكن بدلاً من ذلك، فإن الخطوط الجوية التركية هي الناقل الرسمي بحكم الأمر الواقع لمعظم الإرهابيين الدوليين إلى الشرق الأوسط".

الدكتور ثورو ريدكرو، باحث ومتخصص في الجغرافيا السياسية. وهو متحدث متكرر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ويحمل درجة الدكتوراه في تحليل النزاعات وحلها ومختص في الصراع العرقي والإرهاب.

(ي ح)

ANHA