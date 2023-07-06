بافل طلباني: نواصل العمل على تحقيق الوحدة الوطنية

أرسل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني (YNK)، بافل طالباني، رسالة مكتوبة في المنتدى الدولي المنعقد بمدينة الحسكة، تحت عنوان "لوزان: تصحيح المسارات وقضايا الاستقرار والأمن الإقليمي"، وبرعاية NRLS.

واستهل طالباني رسالته التي قرأتها عضوة مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية (NRLS)، بيريتان مصطفى، وأعرب عن سعادته، وفخره للمشاركة في المنتدى.

وجاء في نص الرسالة: "نبارك الجهود المبذولة لتسليط الضوء على المعاهدة التي أبرمت ضد الكرد، وكذلك نبارك جهود القائمين والمشاركين في المنتدى"،.

الكرد واجهوا الإبادة على مختلف الصعد، منذ ما يقارب الـ 100 عام، هذه المعاهدة جاءت على حساب الشعب الكردي وجغرافيته، وثقافته. الكرد على الدوام ناضلوا من أجل ضمان حقوقهم، لكنهم للأسف أصبحوا ضحية المصالح العالمية، إلا أن مقاومة هذا الشعب حافظت على وجوده وجغرافيته على الرغم مما شهدته من تقسيم.

العدو يحاول بشكل مستمر احتلال كردستان والقضاء على تاريخ شعبها، لكن ليعلم هذا العدو أن الشعب الكردي سيبقى مثل جبال كردستان العالية والشامخة ولن يرضخ، وعلى جميع قوى العالم أن تعلم بأن الحرب ليست مطلبنا، وإننا ضد جميع الحروب.

هدفنا على الدوام هو العيش على جغرافيتنا بحريتنا وبكرامة، لذا نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني مستمرون ونواصل التوصل للوحدة الوطنية التي ناشد بها مام جلال طالباني، ونؤكد اليوم للشعب الكردي أن المرحلة هي مرحلة رص الصفوف".

ودعا بافل طالباني الجميع لتوحيد رؤاهم السياسية لصالح القضية الكردية.

(أم)

ANHA