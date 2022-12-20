بافل طالباني يصل إلى شمال وشرق سوريا ويجري سلسلة لقاءات

ووصل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اليوم إلى مناطق شمال وشرق سوريا في إطار زيارة التقى فيها قياديين في قوات سوريا الديمقراطية وإداريين في حزب الاتحاد الديمقراطي.

وبحسب المعلومات فإن الزيارة جاءت في إطار تأكيد دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد مرتزقة داعش، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية بين الأطراف الكردية ودعم ثورة روج والإدارة الذاتية.

وأجرى الطالباني سلسلة لقاءات اجتمع فيها مع القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بالإضافة إلى الرئيسين المشتركين لحزب الاتحاد الديمقراطي آسيا عبدالله وصالح مسلم، وعضوة الهيئة الرئاسية في الحزب فوزة يوسف.

وأكد طالباني خلال الزيارة دعم الاتحاد الوطني الكردستاني لقوات سوريا الديمقراطية في حربها ضد مرتزقة داعش، كما شدد على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية بين الأطراف الكردية ودعم ثورة روج والإدارة الذاتية.

ANHA