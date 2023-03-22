بافل طالباني يدين مجزرة جندريسة

أصدر رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل جلال طالباني، بيانا، أدان فيه المجزرة التي طالت الكرد في جندريسة التابعة لمدينة عفرين المحتلة، فيما يأتي نص البرقية:

"ندين وبشدة جريمة القتل الجماعي في جندريسة واستشهاد 4 من بني جلدتنا في عفرين، يجب على الجهات ذات العلاقة العمل على تقديم الجناة إلى العدالة بأسرع وقت".

وأضاف البيان "نحن الكرد نؤمن بشكل كامل بالسلام والوئام بين الشعوب ونرفض أي عنف أو جريمة تقترف بحق مواطنينا تحت أي اسم كان".

وختم البيان" نوجه تعازينا و مواساتنا العميقة لعوائل الضحايا ونشارككم هذا الحزن الوطني".

(م ش)