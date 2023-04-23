بأفكار فنية وألحان تراثية كردية جديدة، أطلقت مؤسسة باركين الفلكلورية واستيديو الشهيد ولات (HUNERGEHA WELAT) اليوم، فيديو كليباً جديداً بعنوان Li herî jorê، على مواقع التواصل الافتراضي.

والأغنية التي هي عمل مشترك بين المؤسستين الفنيتين، من كلمات الفنانين إبراهيم فقه وشيرو هندي وألحان وموسيقى محمود برازي، ويؤديها الفنان الكردي شرفان باديني.

ويعبر الفيديو كليب عن مقاومة مقاتلي ومقاتلات الكريلا في مناطق الدفاع مديا ضد هجمات الإبادة والاحتلال لدولة الاحتلال التركي، من خلال الرقص التعبيري للفرق الفنية (لحركة الهلال الذهبي ومؤسسة باركين الفلكلورية) والكلمات التي تتناول حرب "الرمح، السيف، السهم والقوس، والدرع"، مع ارتداء الفرق لأزياء فنية جديدة.

وتم العمل على الأغنية، منذ قرابة شهر ونصف، وتم تصويرها في مركز استيديو الشهيد ولات بمدينة قامشلو.

وعن رسالة الفيديو كليب، قال عضو مؤسسة باركين الفلكلورية، إبراهيم فقه، "ما شهدته كردستان وبشكل خاص مناطق الدفاع مديا في الفترة الأخيرة من هجمات الاحتلال، تطلب منا كواجب وطني الرد على هذه الهجمات من الناحية الفنية".

وكشف فقه أن الفيديو كليب يجسد أفكار فنية جديدة من الناحية الأدبية واللحن والرقص، وتابع: "أردنا الرد على هذه المرحلة حسب قيمنا المقدسة لهذا العصر وقيّم مجتمعنا التراثية والأصيلة".

يمكنكم مشاهدة الفيديو كليب عبر الرابط التالي:

https://youtu.be/VlHuQrM89Zs

(آ)

ANHA