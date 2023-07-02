بائع السمك الوحيد وعربته الخشبية الصغيرة

في كل مدينة وبين كل مجتمع، هناك أناس يعرفون بعمله، والقابهم وحتى شخصياتهم، يتميزون بكونهم الوحيدين في مدينة أو بلدة بأكملها من يمارسها، كذلك في تربه سبيه، يعرف بهرم سليمان بأنه بائع الأسماك الوحيد فيها، ويعرف بين أهالي الناحية، حتى أنه اضحى نقطة علام فيها.

ولأنه البائع الوحيد، فأن عربته الخشبية تشهد تجمع الأشخاص حولها، ونقطة لتبادل الأحاديث والتعرف على بعضهم أحياناً ريثما ينتهي بهرم من تجهيز طلباتهم، بمعنى أن عربة السمك باتت كملتقى لأبناء الناحية، وشاهدة على كل ما يجري في الناحية لموقعها وسط السوق.

منذ30 عاماً اتخذ بهرم وسط السوق المركزي، في زاوية تقاطع شارع "الطلعة" والشارع العام في سوق تربه سبيه مكاناً لعربيته الصغيرة، يجتمع من حوله أصحاب المحال التجارية والأهالي ومن يرغب في شراء السمك.

وعندما تغيب عربته منذ ذاك الوقت، فأصحاب المحال المحيطة به والعديد من الأشخاص يسألون عنه، وعن أسباب غيابه عن السوق اليوم؟، في تأكيد على أن الجميع يسأل عن حال الاخر، وأن غاب أحد ما فمكانته محفوظة، حسب ما يرويه جيرانه في السوق.

"أستمتع عندما يجتمع الأهالي من حولي، ونتبادل الأحاديث، هناك أشخاص يتعرفون على بعضهم عند عربتي عندما يتحدثون عن أنواع الأسماك"، بهذه الكلمات يعبر بهرم عن حبه لعمله، ولعربته البسيطة التي باتت مقصد للكثير لقضاء الوقت، عندما يقدم بهرم عل تنظيف الأسماك ويبيعها.

بهرم ينحدر من قرية مزكفت المطلة على سد مزكفت (شمال شرق تربه سبيه)، وكان يقضي وقته هناك بصيد السمك لأسرته، وأثناء ذلك كان بعض الأشخاص يعرضون عليه بيع كمية من السمك التي يصطادها لهم، ومن هنا فكر في العمل كصايد وبائع للسمك.

يقول: "قبل 45 عاماً انتقلت إلى تربه سبيه لكن هواية الصيد بقيت ملازمة لي، كنت أحب السمك وصيده، لذا فكرت في العمل ببيع السمك الذي كنت اصطاده، لجانب ما يصطاده صيادين أخرين، أو تلك التي تجلب من نهر الفرات من مناطق الرقة والطبقة، من ذاك الوقت أنا على عربتي في تربسبيه".

يؤكد أيضاً خلال الحديث معه: "البقاء هنا في تربه سبيه ومع العربة الصغيرة كل ما اريده ولا أنوي الابتعاد عن أرضي".

(سـ)

ANHA