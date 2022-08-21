بعدما قتلت 4 أطفال في مركز تعليمي.. محامٍ يطالب بمحاسبة تركيا وفق الفصل الـ 7 من ميثاق الأمم المتحدة

استهدفت طائرة مسيّرة لدولة الاحتلال التركي في 18 آب الجاري، مركزاً تعليمياً خاصاً للبنات يقع تحت رعاية الأمم المتحدة في قرية شموكة على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وناحية تل تمر، على بُعد 2 كم من قاعدة للتحالف الدولي.

الاستهداف أسفر عن استشهاد 4 فتيات وإصابة 11 أخريات، وقد كشفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن هوياتهن يوم أمس السبت.

عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، المحامي محمد أمين النعيمي، قال لوكالتنا: "تركيا تنفذ مخططات عدوانية جديدة في الفترة الأخيرة، وتدخل مراحل أخرى منذ ما يقارب الأربع أشهر"، مشيراً إلى أن موقف المجتمع الدولي حيال ما تفعله في تركيا في المنطقة يخدم مصالحه، وتابع "الجميع يعلم أن تركيا أضحوكة ولكن من أجل مصالحهم وزيادة نفوذهم في المنطقة يقدمون التنازلات لتركيا، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي غير مقبولة بحسب الأنظمة العالمية الحقوقية".

وعن استهداف المركز أضاف النعيمي "على الرغم من أن المركز التعليمي في قرية شموكة يقع تحت رعاية الأمم المتحدة وقريب من قاعدة للتحالف، إلا أنهما لم تحركا ساكناً إلى الآن.

المحامي محمد أمين النعيمي انتقد موقف "الدول الضامنة" لعملية وقف إطلاق النار بين قوات سوريا الديمقراطية ودولة الاحتلال التركي، والتي وُقّعت عام 2019 في سوتشي " الدول أعطتها الضوء الأخضر باستخدام مسيّراتها في شمال وشرق سوريا".

النعيمي نوّه إلى أنه يجب تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة فيما يخص حالات تهديد السلم والإخلال به في حال وقوع عدوان، باعتبار أن المركز يقع تحت رعايتها.

هذا ويضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، المواد من 39 إلى 51، والتي يقرر بموجبها مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدوليين، أو إعادته إلى نصابه، واتخاذ إجراءات خاصة تتضمن وضع الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة.

عضو اتحاد المحامين في إقليم الجزيرة، المحامي محمد أمين النعيمي، طالب خلال حديثه، بضرورة فرض حظر للطيران على شمال وشرق سوريا وقال "حفاظاً على أمن وأمان المنطقة وحماية مواطنيها من القتل المتعمد لدولة الاحتلال التركي".

يطالب أبناء شمال وشرق سوريا، ومنذ 25 نيسان 2017، بفرض حظر طيران على أجواء شمال وشرق سوريا، لردع الهجمات والجرائم التركية.

وفي 28 حزيران الماضي، أطلقت الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا، والتي يتجاوز عددها 30 حزباً، نداء مشتركاً للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وروسيا بفرض حظر جوي على المنطقة، دعمته شخصيات سياسية عربية، وأكدت أن تركيا ترتكب جرائم حرب في سوريا.

(ك آ/سـ)

ANHA