بعض من مجازر الدولة التركية ضد المواطنين  في باشور وروج آفا وشنكال

منذ عام 198 ترتكب الدولة التركية المجازر. ويستمر بيع الأسلحة للدولة التركية التي ترتكب جرائم إنسانية. وبسبب الامتيازات التي حصلت عليها تركيا في مرحلة العلاقات الدولية. باتت تنفذ هجماتها منذ عام 2021 بواسطة الطائرات المسيرة. والمجزرة الأخيرة التي ارتكبتها في زاخو في باشور كردستان هي احدى هذه المجازر.

لقد جمعنا المجازر التي تم تنفيذها في باشور روج آفا وشنكال ومخيم مخمور التي تتعرض لقصف المدافع والطائرات المسيرة بشكل يومي.

مجازر باشور كردستان

منذ عام 1983 تشن الدولة التركية المحتلة هجماتها على باشور وتقوم باستهداف المواطنين بشكل ممنهج.

المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في 39 عاما في باشور كردستان.

في 28 كانون الثاني عام 1994 شنت الدولة التركية هجوماً كبيراً بواسطة الطائرات واستهدفت المدنيين الذين كانوا قد هجروا من باكور إلى زيلي. مما أدى الى استشهاد عدد كبير من الأشخاص.

تم شن الهجوم الأول للطائرات الحربية التابعة للدولة التركية ضد اللاجئين في عام 1992 . واستمر حتى 1995.

في عام 1997 انضمت 8 طائرات إلى الهجوم الجوي في مناطق ميركا هوشي. لولان. خنيري. شول بنكي واستهدفت اللاجئين.

-في 15 اب قامت الدولة التركية المحتلة بشن هجوم جديد على حوالي 100 مخيم للاجئين. في هضبة كادندا كولي بين خنير ولولان. وقتل هناك 30 شخصاً.

-في آب عام 2015 استهدفت الطائرات الحربية التركية قرية زركلي في قنديل مما أدى إلى فقدان 8 مواطنين لحياتهم من بينهم امرأتين وأصيب 28 شخصاً بجروح بليغة. وكان من بينهم امرأة حامل.

في 23 كانون الأول عام 2019 فقد أربعة مواطنين حياتهم في هجوم جوي للدولة التركية على مدينة ديرعلوك في عمادية.

-في 21 اب 2019 استهدفت الطائرات الحربية سيارة بالقرب من قرية بولي على طريق كورتك رانيا . وقتل 7 مواطنين بينهم 4 أطفال في السيارة. كما استهدفت الطائرات الأهالي اللذين حاولوا مساعدة الجرحى. واسفر القصف الثاني عن مقتل 7 أشخاص.

في 27 حزيران عام 2019 استهدفت الطائرات الحربية التركية عربتين تابعتين لعائلة في منطقة كورتك في ناحية رانيا التابعة للسليمانية. ونتيجة هذا القصف استشهد الأب عبدالله علي 53 عامل. وأولاده كويساتن عبدالله 30 عاما وهرياد عبدالله 19 عاما. وجرح محمد عبدالله وبيناز عبد لله رابي محمد وشخص آخر.

في 25 حزيران عام 2020 فقد مواطنين أثنين حياتهم نتيجة هجوم للطائرات المسيرة التابعة للجيش التركي في شارباجار في السليمانية. وجرح 8 اشخاص.

في 26 كانون عام 2021 نظم أهالي بهدينان في ديرعلوك فعالية ضد مجازر الاحتلال التركي بحق المدنيين. واستشهد مواطنين اثنين نتيجة هجوم العساكر الأتراك وجرح 6 مواطنين وكان بينهم أطفال.

-في 17 حزيران2022 نفذت الدولة التركية المحتلة هجوماً على عربة في ناحية كلار في السليمانية. واستشهد في الهجوم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا. فرهاد شبلي. و3 من رفاقه وأصيب شخصاً بجروح بليغة.

- وأخيراً في 20 تموز عام 2022 قصفت الدولة التركية المحتلة مصيف في قرية كارخ في زاخو. استهدفت فيه السائحين العرب العراقيين وكرد باشور. وقتل 9 سائحين. وبحسب معلومات وجد بين القتلى طفلين و3 نساء. وبلغ عدد الجرحى 23 شخصاً. بينهم أطفال ونساء. وبعض الجرحى في حالة حرجة.

الهجمات ضد مخيم اللاجئين مخمور والتابع للأمم المتحدة

في 1993 هجر شعب باكور كردستان الذي خرج ضد الدولة التركية وحرقت قراهم إلى باشور كردستان، اضطر أكثر من 10 الآف كردي من باكور إلى الهجرة إلى باشور. ومنذ ذلك الوقت يتعرضون لهجمات الاحتلال التركي. ومنذ 2017 تستهدفهم الطائرات الحربية التابعة للدولة التركية المحتلة والطائرات المسيرة.

-في 6 كانون عام 2017 قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي مخيم مخمور. وادى القصف الى استشهاد 5 أعضاء من قوات الحماية( باكر بورانزو بوتان امد و جكدار ماواز و دوران مردين و باز دجوار)

-في 13 كانون عام 2018 استهدفت الطائرات الحربية التابعة للدولة التركية المحتلة مخيم مخمور. مما أدى إلى استشهاد آسيا علي 73 عاما وابنتها نارين فرحان قاسم 26 عاماً وحفيدتها افين كاوى محمود 14 عاما وإيلام محمد عمر 23 عاماً.

-في 18 تموز عام 2019 قصفت طائرات الاحتلال التركي مخيم مخمور وأدى القصف إلى جرح مواطنين أثنين.

في 15 نيسان عام 2020 نفذت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي هجوماً جوياً على مخيم مخمور. وأدى الهجوم إلى استشهاد امرأتين تواجدتا مكان الهجوم واستشهدت امرأة أخرى نتيجة النزف في المستشفى.

في 3 أيلول عام 2022 قصفت طائرات الاحتلال التركي المخيم. وجرح امرأة وابنها.

-في 1 شباط عام 2022 قصفت طائرات الاحتلال التركي المخيم. ونتيجة الاستهداف استشهد مواطنين من أعضاء قوات الحماية وجرح العشرات.

في 21 أيار عام 2022 استهدفت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي عربة. أدى إلى استشهاد راعي للغنم باسم حقي مراز علي.

في 5 تموز عام 2022 استهدفت الطائرات المسيرة التابعة لدولة الاحتلال التركي منزلاً في مخمور. مما أدى إلى جرح امرأة وإصابة5 نساء.

مجازر شنكال

من الأماكن التي تعرضت لهجمات الاحتلال التركي شنكال. تستهدف الطائرات التركية الشعب الايزيدي الذي تحرر من مرتزقة داعش. ومن الأماكن التي تم استهدافها مستشفيات ومؤسسات الإدارة الذاتية.

في 26 اب عام 2020 استهدفت عربة للمواطنين في خانصور في شنكال. وأدى الهجوم بالطائرات المسيرة إلى استشهاد مواطنين أثنين.

في 17 آب عام 2021 نفذت الطائرات الحربية التابعة لاحتلال التركي هجوماً جوياً على مستشفى سكنية. في شنكال وأدى إلى استشهاد 8 اشخاص وجرح 4 اشخاص.

-في 15 حزيران عام 2022 هاجمت الدولة التركية المحتلة بواسطة طائرات مسيرة مجلس الشعب في سنوني في شنكال. واستشهد الطفل صالح نعسو11عاما. وجرح صحفي، إضافة 7 مواطنين.

في 16 آب عام 2021 تعرضت نقطة لقيادة وحدات مقاومة شنكال في مركز شنكال إلى هجوم طائرات مسيرة للاحتلال التركي. وفي الهجوم استشهد القائد وحدات مقاومة شنكال سعيد حسن وأبن شقيقه المقاتل في YBŞ عيسى خديدا. وجرح 3 مواطنين وهم " قاسم سمو شامير عباس برجس. ميراز علي".

في 8 تشرين الثاني عام 2021 قصفت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي قرية باري في ناحية سنوني في شنكال. واستشهد مواطن.

في 17 تموز عام 2022 استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي عربة في قرية دجلة في ناحية تل عفر في الموصل وادى الهجوم الى استشهاد 5 اشخاص.

ارتكبت الدولة التركية المحتلة جرائم حرب في شمال وشرق سوريا

بعد هزيمة داعش في شمال وشرق سوريا. تقوم الدولة التركية بشن الهجمات بنفسها. ارتكبت الدولة التركية والمرتزقة التابعة لها عشرات المجازر بحق المدنيين في وقت هجماتها الاحتلالية على سري كانيه تل أبيض وعفرين. والأن تستهدف مؤسسات ومنظمات الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، المجالس العسكرية والمستشفيات والبلديات. ويواصل المجتمع الدولي صمته إزاء المجازر التي ترتكب بحق المواطنين.

بعض المجازر التي ارتكبتها الدولة التركية المحتلة في شمال وشرق سوريا

في 20 تشرين الأول عام 2020 استهدفت الطائرات المسيرة التابعة للاحتلال التركي قرية مارزي وديركا براف في ديرك . أدى إلى استشهاد مواطين أثنين.

في 23 حزيران عام 2020 قصفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي منزلاً في قرية حلنج في كوباني أدى إلى استشهاد 3 نساء.

في 2 كانون عام 2019 استشهد 9 اشخاص غالبيتهم أطفال نتيجة هجوم الدولة التركية المحتلة على ناحية تل رفعت.

-في 9 تشرين الثاني عام 2021 استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي عربة في حي الهلالية في قامشلو أدى إلى استشهاد الشخصية الوطنية يوسف كلو وأثنين من أحفاده.

-في 25 حزيران عام 2021 استهدفت طائرة مسيرة منزلاً في حي الشهيد بيمان في كوباني . أدى إلى استشهاد 5 أعضاء من الشبيبة الثورية.

في 1 نيسان عام 2022 استهدفت طائرة مسيرة تابعة لاحتلال التركي سيارة الشاعر فرهاد مردي واثنين من رفاقه. في القرب من تربة سبيه . أدى إلى استشهاد سائق السيارة وجرح فرهاد ورفاقه.

(ر)

ANHA