بعدد زوار لافت وفقرات فنية وثقافية معرض الشهيد هركول للكتاب ينهي يومه الرابع

في يومه الرابع على التوالي، شهد معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة، حضوراً لافتاً وزيارة شخصيات سياسية وفنية وثقافية للمعرض.

وتخلل المعرض في يومه الرابع، حفل توقيع كتاب باللغة الكردية، بعنوان " تاريخ الكرد في سوريا- الجزء الثاني" للكاتب فارس عثمان، وتوزيعه مجاناً على رواد المعرض، وذلك في قسم دار النشر شلير.

واستمر برنامج فعاليات المعرض، بمسابقة ثقافية، أدارها الكاتب عبود مخصو، وفيها طرح بعض الأسئلة التاريخية والثقافية على الرواد، وصاحب الإجابة الصحيحة يمنح كتباً مجاناً.

واختتمت فعاليات اليوم الرابع بحفلة فنية، شارك فيها عازف الناي كاوا كالو بعدة مقطوعات موسيقية.

ويضم المعرض 130 ألف كتاب و13 ألف عنوان، لكتب ثقافية، تاريخية وأدبية وسياسة واجتماعية. وفيه أقسام لكتب الأطفال والمرأة، وهي باللغات العربية والكردية بلهجاتها (الكرمانجية والصورانية، والزازاكية) والسريانية والإنكليزية.

ويفتح المعرض أبوابه أمام زواره من الساعة الـ 10.00 وحتى الـ20.00. فيما من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لغاية 29 تشرين الأول الجاري.

(خ ع/سـ)

ANHA