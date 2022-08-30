بعد زيارة مقداد.. وزير خارجية إيران في موسكو غداً

أوردت وكالة إنترفاكس للأنباء نقلاً عن وزارة الخارجية الروسية: "سيتوجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى موسكو يوم 31 آب/أغسطس في زيارة عمل، يلتقي خلالها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف".

وبحسب الوكالة، فمن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع بين وزيري خارجية إيران وروسيا، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية، من بينها الوضع المحيط بالبرنامج النووي الإيراني، والوضع في أوكرانيا وسوريا، وقضايا أفغانستان والقوقاز وبحر قزوين.

ووفقاً لوزارة الخارجية الروسية، ستتم مناقشة القضايا التجارية والاقتصادية بشكل أساسي في إطار تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسة في مجال الطاقة النقل، فضلاً عن آفاق إيجاد علاقات علمية وتقنية وثقافية وفي المجالات الإنسانية.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى موسكو غداً الأربعاء، تأتي بعد انتهاء زيارة وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد لموسكو في 22 آب/أغسطس الجاري.

(م ش)