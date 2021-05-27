بعد وصول أول دفعة... الكادر الطبّي في الإدارة الذاتية يتلقّى لقاح كورونا

وتمّ في هذه الدّفعة تلقيح الكوادر الطبّية، كونهم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس, بسبب وجودهم المستمرّ بين المرضى.

وفي هذا السياق التقت وكالتنا مع المشرف على قسم اللّقاحات في مشفى الشعب بمدينة الحسكة زكريا محمد, فقال في مستهلّ حديثه: "لقد تمّ تسليم هيئة الصحة في الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا جرعات لقاح استر زينيكا من قبل منظّمة الصحة العالمية".

وبيّن محمد: "إنّ هذه الدّفعة هي الأولى التي تصلّ إلى مدينة الحسكة, وسيكون اللّقاح على مرحلتين, بعد الجرعة الأولى سيتمّ التطعيم بالجرعة الثانية بعد شهرين من تلقّي العلاج".

وأكّد محمد: "بأنّ هذا اللّقاح لا توجد له تأثيرات جانبية، ولم تظهر أي أعراض على الطاقم الطبي ممّن تلقّوا اللّقاح".

وقال زكريا محمد في نهاية حديثه: "في المرحلة الثانية من لقاح فيروس كورونا سيتمّ لقاح المسنّين الّذين يعانون من أمراض مزمنة".

(إ)

ANHA