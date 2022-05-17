بعد وقوع الاشتباكات باشاغا يغادر طرابلس

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الليبي المكلف من قبل البرلمان فتحي باشأغا، اليوم الثلاثاء، أنه غادر العاصمة طرابلس بعد ساعات من محاولته دخول المدينة، فيما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين مجموعات متنافسة.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات في طرابلس بعدما أعلنت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان، دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية "وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشأغا برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها".

وقال باشاغا في تعليقات مصورة: "وصلنا الى العاصمة بسلام وأمان. الاستقبال كان حافلاً"، مضيفاً إن حكومته مستعدة للعمل مع كل الليبيين، ومنهم معارضيه.

وكلف البرلمان المتمركز في شرق البلاد باشاغا في آذار/ مارس الماضي، لكن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء المكلف في العام الماضي، رفض تسليم السلطة، مما أدى إلى صراع مطول بين الحكومتين المتنافستين.

وحاول باشاغا مراراً تولي رئاسة الحكومة في طرابلس، لكن الدبيبة كان يرفض تسليم السلطة.

(ل د)