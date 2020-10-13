بعد واشنطن وموسكو.. فرنسا: تحركات تركيا ليست بريئة

وأكد مصدر رئاسي فرنسي أن "إرسال تركيا مرتزقة سوريين إلى قره باغ ليس عملاً بريئاً ولا محايداً".

وقال المصدر إن "تركيا لا تأخذ في الاعتبار أمن الآخرين ولا أمن الاتحاد الأوروبي ومصالحه".

وأشار إلى أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتواصل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والبيت الأبيض حول تطورات كاراباخ".

وطالبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، تركيا بوقف "استفزازاتها المتعمدة" في المتوسط حيث أرسلت أنقرة مجدداً سفينة لاستكشاف الغاز ما قد يؤجج الأزمة مع اليونان.

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، عن قلقها من نقل "مسلحي جماعات إرهابية" من الشرق الأوسط إلى قره باغ.

(ي ح)