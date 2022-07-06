بعد توقفها لنحو شهرين.. المقاتلات الروسية تجدد قصفها لمناطق في ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، ضمن المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، تجدُّد القصف الجوي الروسي على المنطقة للمرة الأولى منذ نحو شهرين، حيث شنّت المقاتلات الروسية صباح اليوم الأربعاء، 3 غارات جوية على مناطق في حرش بينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن قتلى إلى الآن.

على صعيد آخر، قصفت قوات حكومة دمشق مناطق في محيط بلدة معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، وسط استهداف المنطقة بالرشاشات الثقيلة أيضاً.

المرصد السوري كان قد أشار في 12 أيار الفائت من العام الجاري، إلى أن الطائرات الحربية الروسية شنّت 4 غارات جوية استهدفت محيط قرى منطف وكفر لاتا ومعر زاف في ريف إدلب، الأمر الذي أدى إلى إصابة مواطن مدني بجراح بالإضافة إلى أضرار مادية في المناطق المستهدفة.

(ش ع)