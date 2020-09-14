بعد توقفها لـ 45 يومًا.. استئناف الرحلات المدنية على طريق M4  

وبدأ مكتب العلاقات العامة في قوات سوريا الديمقراطية بالتنسيق مع القوات الروسية الموجودة في المنطقة بتسيير الرحلات على الطريق الدولي بعد توقفها قرابة الـ 45 يومًا.

وانطلقت الرحلة الأولى هذا اليوم، والتي تضم سيارات مدنية وشحن للبضائع في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

هذا ومنذ افتتاح الطريق الدولي أمام الرحلات المدنية في الـ 25 من شهر أيار من العام الحالي، يتم تسيير رحلتين من عين عيسى توازيها رحلتين من تل تمر بشكل يومي ما عدا يوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الرحلات تتم بمرافقة القوات الروسية لضمان عدم تعرض القوافل لاعتداءات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يتمركزون بمحاذاة الطريق الدولي الواصل بين تل تمر وعين عيسى، بعد عدوانهم الأخير على مناطق شمال وشرق سوريا واحتلالهم لكل من مدينتي سري كانيه وكري سبي.

(ج)

ANHA