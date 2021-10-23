بعد توقف دام 3 أيام.. غارات روسية على بلدات جنوب إدلب

وشن الطيران الروسي، اليوم السبت، ثلاث غارات جوية على محوري البارة وكنصفرة في جبل الزاوية جنوب إدلب، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية، يأتي ذلك بعد توقف المقاتلات الروسية عن استهداف المنطقة المسماة "خفض التصعيد" لنحو ثلاثة أيام، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد في الـ 19 من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، إلى أن المقاتلات الروسية شنت 3 غارات جوية على الأقل، استهدفت خلالها محيط النقطة العسكرية التابعة للاحتلال التركي في البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، وجرى الاستهداف على بعد أمتار من النقطة.

(د ع)