وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل مواطنة نازحة من منطقة آفس شرقي إدلب، جرّاء القصف الصاروخي الذي نفّذته قوات حكومة دمشق على منطقة مخيم باتنته، الواقع في محيط معرة مصرين ضمن الريف الإدلبي، وتسبب القصف بإصابة 5 نازحين بجراح (طفلين و3 مواطنات).

وعلى صعيد متصل، شنّت المقاتلات الحربية الروسية غارات على بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، والتي يتواجد فيها نقطة مراقبة تابعة للاحتلال التركي، دون أنباء عن إصابات.

هذا، وأشار المرصد السوري قبل قليل، إلى أن الطائرات الحربية الروسية عادت لتستأنف قصفها الجوي على منطقة ما تسمى "خفض التصعيد"، بعد توقف القصف في 26 الشهر الماضي.

إذ نفّذت المقاتلات الروسية في وقت سابق من اليوم، غارات جوية على بلدة الزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي

ويأتي ذلك بعد ساعات من تبادل القصف في إدلب بين قوات حكومة دمشق والمجموعات الموالية لها من طرف، وقوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من طرف أخر.

(ش ع)