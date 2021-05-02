بعد تصريحاتٍ سودانية حادة.. إثيوبيا تعلن اقتراب سد النهضة من الاكتمال

وصرح رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، في رسالة تهنئة للمسيحيين بعيد الفصح، أن إثيوبيا تتطلع إلى الملء الثاني لبحيرة السد، بموعده المحدد في تموز/ يوليو المقبل.

وتابع في رسالته: "إثيوبيا تحتفل هذا العام بعيد الفصح في خضم الأمل والنضال، متطلعة إلى (سد) النهضة من جهة، والتصدي بكل جد لتجاوز التحديات من جهة أخرى".

وأوضح أحمد: "نكافح مع الوقت والظروف لاتخاذ قرار وإكمال سدنا بنجاح"، مشيرًا إلى أن "المنافسين لن يترددوا في إعاقة الطريق تجاه مسيرة التنمية في إثيوبيا".

وتأتي تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بعد ساعات من بيان شديد اللهجة من الخارجية السودانية، بشأن سد النهضة الذي أثار أزمة بين أديس أبابا من جهة، والخرطوم والقاهرة من جهة أخرى.

واعتبرت الخارجية السودانية أن محاولات إثيوبيا التنصل من الاتفاقات الدولية، وحذرت من أن "الاستمرار في عرقلة التفاوض لفرض سياسات الأمر الواقع لا يخدم حسن الجوار وأمن الإقليم".

وعبّر أحمد مرارًا عن عزمه البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في موسم الأمطار خلال شهري تموز/ يوليو وآب/ أغسطس المقبلين، وهو ما تنظر إليه القاهرة والخرطوم بعين القلق، لأنه يهدد إمدادات المياه لهما.

واعتبرت مصر أن إثيوبيا أضاعت "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ المفاوضات في الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أيام من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن المساس بحصة البلاد من مياه النيل "خط أحمر".

(د ع)