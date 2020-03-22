بعد تسجيل أوّل إصابة.. الحكومة السّوريّة تغلق كافّة المعابر مع لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية إغلاق كافّة المعابر أمام حركة القادمين من لبنان بمن فيهم المواطنين السّوريين اعتباراً من منتصف ليل غد الأثنين بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد.
العالم والشرق الأوسط 2020-03-22T22:58:00 مركز الأخبار

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم، "تماشياً مع الجهود والإجراءات المتّخذة من قبل الحكومة والرّامية لمواجهة "فيروس كورونا"، تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق كافّة المعابر أمام حركة القادمين من الجمهورية اللبنانية بما فيهم المواطنين السوريين، وذلك اعتباراً من منتصف ليل 23/3/2020 وحتّى إشعار آخر".

وأضاف البيان أنّه "يستثنى من  ذلك سيّارات الشّحن مع إخضاع السّائقين للفحوص الطّبية اللازمة في المراكز الحدودية".

وأعلن وزير الصّحّة السّوريّ نزار يازجي، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.


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