بعد تركيا.. عبد اللهيان يتوجه إلى دمشق اليوم ويلتقي المقداد

أفادت جريدة "الوطن" المقربة من حكومة دمشق أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد "للبحث في آخر التطورات".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني "يغادر حسين أمير عبد اللهيان وزير خارجية إيران إلى دمشق السبت عقب زيارته الإقليمية إلى تركيا".

أشار كنعاني إلى أنّ "الهدف من هذه الزيارة هو استعراض العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية مع المسؤولين السوريين".

تأتي زيارة عبد اللهيان الذي كان زار دمشق آذار الماضي، في إطار "التشاور المستمر بين الجانبين لا سيما في ظل المعطيات الدولية المتغيرة، واستئناف التفاوض حول ملف إيران النووي، والتهديدات التركية بشن عدوان على الأراضي السورية، بالإضافة إلى بحث تطوير التعاون الثنائي"، بحسب الجريدة.

(د ع)