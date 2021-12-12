بعد تحذير من الإدارة الذاتية تعليق الدوام الحكومي في شنكال

تصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات على شنكال وخاصة ضد إداريي ومؤسسات الإدارة الذاتية في شنكال، فبعد استشهاد الرئيس المشترك للإدارة الذاتية في شنكال مروان بدل، في غارة جوية للاحتلال التركي في 7 كانون الأول، قصفت الطائرات الحربية التابعة للاحتلال التركي مبنى مجلس الشعب في خانصور مساء أمس السبت.

لم يكن هذا الهجوم على مبنى مجلس الشعب في خانصور عرضياً، حيث كانت هناك استعدادات اليوم الأحد بمشاركة كافة المؤسسات والهيئات ومكونات شنكال لتوزيع منح خيرية باسم الرئيس المشترك للإدارة الذاتية مروان بدل، إلا أنه بسبب الهجوم تم إلغاء برنامج التوزيع الخيري.

دعوة مؤسسات عراقية للمشاركة في البرنامج

وأعلن مسؤولون في الإدارة الذاتية لشنكال عن دعوة مؤسسات وهيئات وأفراد من الحكومة العراقية للمشاركة في البرنامج، إلا أن الحكومة العراقية لم تتخذ موقفاً يذكر ضد هجوم 7 كانون الأول، ولم تمنع وقوع الهجوم الأخير أيضاً.

استمرار الهجمات بسبب صمت الحكومة العراقية

في مواجهة هذه الهجمات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني، تواصل الحكومة العراقية بشكل خاص والقوى الدولية الصمت، وعليه اتخذت الإدارة الذاتية في شنكال موقفاً سياسياً جدياً حيال هذا الموقف الذي يمهد الطريق لتلك الهجمات.

الإدارة الذاتية توجه رسالة تحذير

ووجّهت الإدارة الذاتية تحذيراً للحكومة العراقية بعد أن أثبتت أنها لم تعد قادرة على الدفاع عن شنكال وأنها لا تتمتع بالسيادة فيها، لهذه الأسباب، وجهت الإدارة الذاتية أمس السبت رسالة رسمية طالبت فيها جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية العراقية في شنكال، وكذلك المنظمات الدولية هناك بعدم فتح أي منها أبوابها اليوم الأحد.

الشعب لا يقبل المؤسسات العراقية الرسمية

بما أن شنكال معرضة لجميع أنواع الاعتداءات والهجمات، ووصل موقف الشعب من مؤسسات الحكومة العراقية إلى مستوى الانفصال، الأمر الذي دفع الإدارة الذاتية بطرح مثل هذا الموقف والتحذير. وبحسب تحذير الإدارة الذاتية، لن تفتح أي مؤسسات أو هيئات رسمية أبوابها في شنكال اليوم، باستثناء المستشفيات والمدارس.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن معظم مؤسسات الحكومة العراقية في شنكال لم تبدأ العمل اليوم بسبب هذا التحذير وموقف الإدارة الذاتية في شنكال".

(ك)