بعد تحرك الوفاق نحو سرت.. مصر تناقش تفويض السيسي للتدخل في ليبيا

وتأتي هذه الخطوة، بعد أنباء عن تحرك قوات حكومة الوفاق باتجاه سرت، رغم التحذيرات الدولية، بحسب وكالة الحرة.

وقال شهود وقادة عسكريون في حكومة الوفاق، إن رتلًا من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاور غاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وقال بكري إن "المليشيات تتحرك باتجاه سرت، تحت الحمايه التركية، في تحدّ سافر للمجتمع الدولي بأسره، الجيش الوطني الليبي حذر، والرئيس السيسي قال: سرت والجفره خط أحمر، ومصر لن تقف مكتوفة الأيدي، ولكن يبدو أن المخطط ماضِ في طريقه، المفاجآت تنتظر أردوغان ومليشياته".

وحذر السيسي الشهر الماضي من أن الجيش المصري قد يدخل ليبيا إذا عاودت حكومة طرابلس وحلفاؤها الأتراك الهجوم على خط المواجهة سرت والجفرة، الذي ينظر إليه على أنه بوابة مرافئ تصدير النفط الرئيسة في ليبيا.

وشهدت الأسابيع الماضية تقدمًا عسكريًّا كبيرًا لحكومة الوفاق التي تمكنت بدعم تركي كبير من صد هجوم الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر الذي كان يهدف إلى السيطرة على العاصمة طرابلس.

ودعا نواب في برلمان شرق ليبيا هذا الأسبوع مصر للتدخل في الصراع، والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس مع شيوخ قبائل من شرق ليبيا، وقال إن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تهديد مباشر للأمن القومي المصري والليبي.

وقال بكري "كان الرئيس السيسي قد أكد أنه سيطلب من مجلس النواب مناقشة قرار التفويض إذا ما استدعت الضرورة ذلك".

وتنص المادة 152 من الدستور المصري، على أن "رئيس الجمهورية لا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".

ويتوقع أن يوافق البرلمان المصري على منح تفويض السيسي لاتخاذ قرار التدخل في ليبيا، حيث يسيطر عليه مؤيدوه.

(ش ع)