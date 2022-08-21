بعد طهران وسوتشي.. هجمات الاحتلال التركي تتسبب باستشهاد وإصابة 32 طفلاً

بعد قمة طهران التي جمعت ثلاثي الصفقات (روسيا، تركيا، إيران)، صعّد جيش الاحتلال التركي من وتيرة قصفه مستهدفاً مناطق شمال وشرق سوريا الآهلة بالسكان، إذ قتلت طائراته وقذائفه وصواريخه 8 أطفال، فيما أصيب 24 آخرون بجروح خطيرة.

وفي إطار هجمات الإبادة التي يطورها جيش الاحتلال التركي، نذكر بعض الهجمات والمجازر التي ارتكبها بحق أطفال وقصر دون الـ 18 عاماً، هذه الهجمات التي يغض المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية الطرف عنها، ليست سوى سقطة أخلاقية وإنسانية للعالم الذي يخلو من العدالة ويدّعي الديمقراطية.

في الـ 2 من آب/ أغسطس 2022، استشهدت القاصرة فهيمة رشو (17 عاماً) متأثرة بإصابتها نتيجة قصف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته لناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء في 26 تموز المنصرم.

في الـ 4 من آب/ أغسطس الجاري، استهدفت طائرة مسيّرة انتحارية مركز ناحية تل رفعت، نجم عنها إصابة 9 مواطنين، بينهم 6 أطفال وهم دينا عثمان (6 أعوام)، محمود غريب مامو (6 أعوام)، حسين جمال قاسم (7 أعوام)، صباح حنان حمو (10 أعوام)، آفرين عبد الرحمن حيدر (13 عاماً)، أوريفان محمد عبدو (15 عاماً).

في الـ 6 من آب/ أغسطس، استهدفت مسيّرة للاحتلال التركي سيارة في حي الصناعة بمدينة قامشلو، أسفر عن استشهاد 4 أشخاص بينهم طفلان، وهم أحمد علي حسين وآهنك أكرم حسين.

في الـ 9 من آب/ أغسطس، قصف جنود جيش الاحتلال التركي قرية سيكركا بالمدفعية الثقيلة، إذ أصيب الأطفال محمد صالح (12 عاماً)، وميران صلاح (10 أعوام)، إيلان صلاح (5 أعوام)، وبلند محمد شمس الدين (16 عاماً).

في الـ 16 من آب/ أغسطس، قصف جيش الاحتلال التركي مركز مدينة كوباني وريفها، وعلى إثر الاستهداف استشهد الطفل عبد محمد حجي (12 عاماً) متأثراً بجراحه في قرية زورافا غرب كوباني، بينما أصيب الطفل خليل جهاد شيخو البالغ من العمر (عامين) بشظايا القذائف التركية التي استهدفت المدينة.

في الـ 16 من آب/ أغسطس، قصف جيش الاحتلال التركي مركز ناحية زركان بالأسلحة الثقيلة، على إثرها أصيب الطفل تميم فيصل حمد (11 عاماً) بجروح.

في الـ 16 من آب/ أغسطس، قصف جيش الاحتلال التركي قرية بينة التابعة لناحية شيراوا في عفرين المحتلة بالمدفعية الثقيلة، أصيب على إثرها الطفل المهجر من قرية باصلة المحتلة، أحمد عماد إيبش (15 عاماً) بجروح في الرأس والقدمين.

في الـ 18 من آب/ أغسطس، استهدفت طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي مركز تعليمي خاصاً بالفتيات تحت رعاية الأمم المتحدة، في قرية شموكة على طريق الحسكة/ تل تمر، أسفر عن فقدان 4 قاصرات لحياتهن، وإصابة 11 أخريات.

(ك)

ANHA