بعد تحقيق أهدافها انتهاء فعاليّة الدّروع البشريّة في شنكال

وانطلقت فعالية الدروع البشرية بتاريخ 26 تشرين الثاني الجاري بدعوة من اتحاد الشبيبة الإيزيدية واتّحاد المرأة الشابّة الإيزيديّة احتجاجاً على قرار السلطات العراقية نشر جنود عراقيّين في جبال شنكال.

وانتهت الفعالية مساء اليوم بعد أن تأكّد تراجع السلطات العراقية عن خطّتها لنشر جنود الجيش العراقي في شنكال.

واختتمت الفعالية ببيان قُرئ من قبل إداريّة اتّحاد شبيبة شنكال سارا شنكالي، وجاء فيه: "باسم شبيبة شنكال نؤكّد أنّه بعد أن تراجع الجيش العراقي عن الانتشار في مناطقنا المقدّسة، والوصول إلى تفاهم بينها وبين الإدارة الذاتية في شنكال، فإنّنا نعلن انتهاء فعاليتنا".

ANHA