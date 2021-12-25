بعد تدريبات.. أكثر من 10 آلاف جندي روسي يعودون إلى قواعدهم الدائمة

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية نقلاً عن الجيش الروسي أن أكثر من عشرة آلاف جندي روسي عادوا إلى قواعدهم الدائمة بعد تدريبات بالقرب من أوكرانيا.

وقالت إنترفاكس إن التدريبات أجريت في عدة مناطق بالقرب من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في 2014، وكذلك في منطقتي روستوف وكوبان بجنوب روسيا.

وأثار نشر روسيا لعشرات الآلاف من القوات في شمال وشرق وجنوب أوكرانيا مخاوف في كييف والعواصم الغربية من أن موسكو تخطط لشن هجوم.

وتنفي روسيا أي خطط من هذا القبيل، قائلة إنها تحتاج إلى تعهدات من الغرب - بما في ذلك تعهد من حلف شمال الأطلسي بعدم توسيع التحالف شرقاً نحو الحدود الروسية - لأن أمنها مهدد بسبب علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف الغربي.

وتقول موسكو أيضاً إن بإمكانها نشر قواتها على أراضيها بالشكل الذي تراه مناسباً.

وتتراوح تقديرات عدد القوات الروسية التي اقتربت مؤخراً من أوكرانيا من 60 ألفاً إلى 90 ألفاً، وتشير وثيقة استخباراتية أميركية إلى أن هذا العدد قد يرتفع إلى 175 ألفاً.

(م ش)